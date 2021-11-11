Когда выйдет 4 сезон "Крепостной" и что нам покажут в сериале: неожиданные детали

Телеканал СТБ анонсировал последний 4 сезон костюмированной драмы "Крепостная". Известно, что Екатерина Вербицкая уже не будет главной героиней. Премьера сериала запланирована на осень 2022 года.

По словам Тараса Цымбалюка, сейчас продолжается уже третий месяц съемок. Сериал снова будет выходить в 20: 15 часов, начиная с первого ноября.

Если вы пропустили "Крепостная. Желанная Любовь" 13 и 14 серии: какие приключения ждали героев в новых эпизодах

Уже третий месяц идут съемки четвертого, завершающего сезона сериала "Крепостная", который осенью 2022 года появится на СТБ,

– поделился актер.

О чем будет рассказывать последний 4-й сезон "Крепостной"

Нам расскажут новую историю о наследниках главных пар сериала. По сюжету, события будут происходить через 23 года с начала событий первого сезона, то есть в 1879-м. Через 18 лет после отмены крепостничества в Российской империи. Об этом сообщил телеграм-канал Культурная Прачечная.

Скорее всего в новом сезоне главными героями будут такие персонажи:

Николя (сын Елены Кореневой и Николая Дорошенко);

(сын Елены Кореневой и Николая Дорошенко); Лев (сын Петра Червинского и Ларисы Яхонтовой);

(сын Петра Червинского и Ларисы Яхонтовой); Зоряна (дочь кузнеца Назара и его покойной жены Орыси);

Наташенька (дочь Гали и Панаса).

График выхода следующих серий 3-го сезона

15 и 16 серии – 11 ноября;

17 и 18 серии – 15 ноября;

19 и 20 серии – 16 ноября;

21 и 22 серии – 17 ноября;

23 и 24 серии – 18 ноября.

Напомним, 1 ноября 2021 года состоялась премьера третьего сезона костюмированной драмы "Крепостная" на СТБ. Эксклюзивные описания сюжетов от редакции Кино 24 и отзывы зрителей:

"Крепостная. Желанная Любовь" 1 и 2 серии: с чего начался новый сезон и реакция зрителей;

Второе покушение на Жадана и подозрительный новый друг Стефан в 3 и 4 сериях "Крепостной 3";

"Крепостная 3": Жадан виновен в смерти Веры, и Петр прогоняет Ларису в 9 и 10 сериях;

"Крепостная. Желанная Любовь" 13 и 14 серии: какие приключения ждали героев в новых эпизодах.

Нашел ли Жадан Екатеринк и договорилась ли Катя с Натальей за убежище – смотрите сегодня в 20:15 часов 15-ю и 16-ю серии 3-го сезона "Крепостной".

"Крепостная" 3 сезон 15-я и 16-я серии: смотрите анонс онлайн