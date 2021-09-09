Лауреаты премии Tribute Award на 46-м кинофестивале в Торонто: программа и гала-премьеры

В Торонто стартовал 46-ой Международный кинофестиваль, который продлится с 9 сентября по 18 сентября 2021 года. О полной программе Гала-премьер и кто попал в список звезд, номинированных на особенную награду фестиваля Tribute Award – узнавайте в Кино 24.

46-й Международный кинофестиваль в Торонто традиционно пройдет в течение 10 дней. На фестивале собираются видные представители международного и канадского кино. В официальном отборе фестиваля представлено около 200 фильмов. Также на фестивале будут представлены гала-премьеры фильмов, которые уже успели удивить на кинофестивалях в Каннах и Венеции.

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Список номинатов премии "Платформа" за высокие художественные достижения и выдающуюся режиссерскую работу на 46-ом Международном кинофестивале в Торонто будут определять профессиональные кинематографисты. На эту награду будут претендовать картины, отобранные в программу "Платформа", председателем жюри которой в этом году стал актер Риз Ахмед, (номинант на Оскар за фильм "Звук металла"). К нему присоединятся: Клио Барнард (Великобритания), критик Валери Комплес, Энтони Чэнь (Сингапур).

Программа Гала-премьер

"Белфаст"/Belfast (Великобритания), режиссер Кеннет Брана;

"Большой красный пёс Клиффорд" (США, Великобритания, Канада), режиссер Уолт Бекер;

"Дорогой Эван Хансен" / Dear Evan Hansen (США), режиссер Стивен Чбоски;

"Кошачьи миры Луиса Уэйна " (Великобритания), режиссер Уилл Шарп – с участием звезды сериала "Короны" Клер Фой и Бенедикта Кембербетча;

" (Великобритания), режиссер Уилл Шарп – с участием звезды сериала "Короны" Клер Фой и Бенедикта Кембербетча; Jagged (США), режиссер Элисон Клайм;

"Прошлой ночью в Сохо" /Last Night in Soho (Великобритания), режиссер Эдгар Райт – с участием звезды "Хода королевы" Ани Тейлор-Джой;

/Last Night in Soho (Великобритания), режиссер Эдгар Райт – с участием звезды "Хода королевы" Ани Тейлор-Джой; "Бал безумцев"/Le Bal des Folles (Франция), режиссер Мелани Лоран;

Night Raiders (Канада, Новая Зеландия), режиссер Данис Гули;

"Одна секунда"/Yi miao zhong (Китай), режиссер Чжан Имоу;

The Survivor (США, Канада, Венгрия), режиссер Барри Левинсон;

"Прощение"/The Forgiven (Великобритания), режиссер Джон Майкл Макдонах.

Конкурс TIFF Tribute Awards

В 2021 году конкурс совместно организован с Bell Media Studios и второй год подряд будет транслироваться на международном уровне благодаря стримингу Variety. В этом году грантами и премией Tribute Awardsта будут отмечены такие звезды Голливуда, как Джессика Честейн и Бенедикт Камбербэтч. Также за вклад в развитие мирового кинематографа будет отмечен франко-канадский режиссер Дени Вильнев ( "Дюна", "Бегущий по лезвию 2049") и режиссер Аланис Обомсавин ( "Канехсатаке 270 лет сопротивления").

Подробности премии можно узнать на сайте кинофестиваля.

TIFF Tribute Awards 2021: смотрите тизер вручения

Специальные премьеры кинофестиваля в Торонто

Участниками программы специальных премьер стали фильмы, которые принимали участие в конкурсной программе 74-го Каннского кинофестиваля, в частности лауреат Золотой пальмовой ветви – боди-хоррор Джулии Дюкорно "Титан" и громкая премьера 78-го Венецианского кинофестиваля Дени Вильнева "Дюна" .