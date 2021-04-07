Джеки Чану исполнилось 67 лет. Его карьера началась почти 60 лет назад, а он до сих пор снимается в ряде фильмов.

Более того, даже самые опасные трюки он выполняет сам, без каскадеров. Предлагаем вам подборку лучших кинокартин прошлого десятилетия с Джеки Чаном.

Стоит прочитать Каждая лента обречена на успех: подборка лучших фильмов Люка Бессона

"Авангард", 2020

Фильм "Авангард" – самая новая кинокартина, в которой снялся Джеки Чан. Для актера, которому уже 67 – это 115 фильм в карьере.

Во время съемок произошел инцидент – Джеки Чан упал в воду во время киносцены с водными мотоциклами и едва не утонул. Премьера киноленты состоялась в октябре 2020 года. Китайский боевик "Авангард" непременно заинтересует всех ценителей творчества Джеки Чана.

Трейлер фильма "Авангард": смотрите видео

"Иностранец", 2017

Джеки Чан в главной роли в фильме о ветеране Вьетнамской войны, чья дочь погибла во время теракта в Лондоне. По сюжету, правительство не спешило наказывать преступников, поэтому несчастный отец сам начал поиск убийц.

Трейлер фильма "Иностранец": смотрите видео

"Доспехи Бога: в поиске сокровищ", 2017

Китайский профессор археологии Джек объединяется со своими индийскими коллегами Ашмитой и Кирой, чтобы найти потерянное где-то в Тибете сокровище Магадха.

Выяснив, где находится клад, ученые отправляются в путешествие, однако помимо археологов за реликвиями охотятся еще и жадные бандиты.

Трейлер фильма "Доспехи Бога: в поисков сокровищ": смотрите видео

"Отпетые напарники", 2016

История удивительного напарничества: полицейского из Гонконга и афериста из США. Их задача – спасти девушку, попавшую в руки преступного синдиката, а это дело требует очень энергичных действий.

Интересно Лучшие роли Брюса Уиллиса: интересная подборка фильмов с актером

Правда, невольные союзники все время попадают в какие-то нелепые ситуации, поэтому не понятно, как в итоге они умудряются достичь поставленной цели.

Трейлер фильма "Отпетые напарники": смотрите видео

"Большой солдат", 2010

Это приключенческая комедия об эпохе междоусобных войн в Китае. Армии княжеств Лян и Вэй сошлись в жестокой битве, которая продолжалась весь день. В результате уцелели лишь двое противников:

молодой благородный генерал, который "рвется" к подвигам и славе;

простой воин — ловкий хитрец, который больше всего на свете не хотел бы воевать.

Теперь ему выпала редкая удача — он захватывает раненого вражеского военачальника в плен. Если сумеет доставить его к своему повелителю, то получит свободу, пожизненное освобождение от военной службы и собственную землю, на которой он мог бы заняться хозяйством — а это все, что он хотел бы от жизни. Они стремятся к разным целям, но общий путь объединяет их.

Трейлер фильма "Большой солдат": смотрите видео

"Шпион по соседству", 2010

За матерью одиночкой, воспитывающей троих детей, "ударяет" продавец ручек. Дети считают его скучным и не любят, да они просто не знают, что на самом деле он – китайский шпион.

Добродушный китаец помогает женщине присматривать за детьми. Но однажды один из детей загружает тайный код. У мужчины начинаются проблемы, на него и детей нападают агенты, и Джеки обязан защищать их от нападавших.

Трейлер фильма "Шпион по соседству": смотрите видео

Джеки Чан – легендарный актер, обладатель многих наград, в том числе почетной премии "Оскар" за вклад в киноискусство. Во время съемок он почти не прибегает к услугам каскадеров.

Читайте также 5 самых известных ролей в фильмографии Пола Риттера, которые прославили его на весь мир

Поэтому актер неоднократно получал травмы, ломал ребра, руки, ноги, ключицу. Из-за этого Джеки Чан внесен в черные списки страховых компаний по всему миру.

Сюжет ко дню рождения Джеки Чана: смотрите видео