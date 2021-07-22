Международные гала-премьеры и фильмы из Канн в программе Одесского кинофестиваля 2021

22 июля 2021 , 15:31
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Источник:

Суспільне

Как сообщает источник, 22 июля 2021 года состоялась первая пресс-конференция 12-го Одесского международного кинофестиваля, который пройдет с 14 по 21 августа. В этом году ОМКФ посвятили 30-летию независимости Украины, поэтому его единственной конкурсной программой стал именно Национальный конкурс.

Единственной конкурсной программой обновленного фестиваля станет Национальный конкурс (полный и короткий метр), победители которого получат награды за лучший фильм, лучшую режиссуру и лучшие актерские работы.

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Конкурсная программа Одесского кинофестиваля 2021

В Национальной конкурсной программе примет участие 6 фильмов:

  • “Короли рэпа”, реж. Мирослав Латик;
  • "С завязанными глазами", реж. Тарас Дронь;
  • “Пространство”, реж. Дмитрий Томашпольский;
  • “Национальный музей”, реж. Андрей Загданский;
  • "СТОП-ЗЕМЛЯ", реж. Екатерина Горностай;
  • “Соперник”, реж. Маркус Ленц.

Внеконкурсная программа

К ретроспективе украинских фильмов под торжественным названием "Независимые" вошли лучшие ленты, по мнению организаторов, за последние 30 лет:

  • "Кислородный голод", реж. Андрей Дончик;
  • "Шамара", реж. Наталья Андрейченко;
  • "Приятель покойника", реж. Вячеслав Криштофович;
  • "Настройщик", реж. Кира Муратова;
  • "Счастье моё", реж. Сергей Лозница;
  • "Племя", реж. Мирослав Слабошпицкий;
  • "Земля голубая, будто апельсин", реж. Ирина Целик.

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В секции "Фестиваль фестивалей" в Одессе представят самые громкие мировые кинохиты 2021 года, которые уже успели побывать в Каннах:

  • "Аннет", реж. Леос Каракс;
  • "Память", реж. Апичатпонг Вирасетакул;
  • "Худший человек в мире", реж. Йоахим Триер;
  • "Герой", реж. Асгар Фархади;
  • "Криптозоопарк", реж. Дэша Шо;
  • "Мужчина, который продал свою кожу", реж. Каутер Бен Ханьи.

Также на фестивале представят самые ожидаемые украинские Гала-премьеры:

И международные гала-премьеры, прокат которых совсем скоро начнется в украинских кинотеатрах:

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В этом году церемония закрытия состоится под открытым небом на Потемкинской лестнице 21 августа. Фильмом закрытия станет комедийно-драматическая лента Чарли Чаплина "Малыш", которой в этом году исполняется 100 лет.

12-ый Одесский международный кинофестиваль: смотрите видео

 

Автор: Богдана Ткачук