Все это для того чтобы поддержать, рассказать всему миру правду военные преступления России и геноцид украинцев в 2022 году. В Украине известные режиссеры также снимали кадры для своих будущих фильмов о героическом сопротивлении украинского народа.

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Мировые знаменитости, выразившие солидарность с украинским народом

Украину поддержали голливудские звезды, которые родились и выросли в Украине или имеют украинское происхождение: Марина Мазепа, Иванна Сахно, Фира Вармига, Мила Кунис и другие, а также другие всемирно известные таланты.

Бенедикт Камбербетч

Бенедикт Камбербетч не раз выражал поддержку украинскому народу. Только недавно он вместе с актером Джуд Лоу выступили на благотворительном ужине в Великобритании и помогли собрать 4 миллиона гривен. Денежные средства пошли на автомобили скорой помощи для украинских медиков.

Бенедикт Камбербетч и Джуд Лоу / Коллаж 24 канала

Марк Хэмилл

Марк Гэмилл, сыгравший джедая Люка Скайвокера во вселенной "Звездных войн" впервые в марте поддержал Украина. В своем твиттере он опубликовал торжественную песню "Молитву за Украину" от украинского хора в Нью-Йорке. Актер назвал это исполнение духовного гимна Украины "трогательным и волшебным".

В сентябре 2022 года голливудский актер Марк Гэммил говорил с Зеленским и стал послом фандрейзинговой платформы UNITED24. Исполнитель роли Люка Скайвокера подчеркивал, что Украине нужны дроны. За месяц времени с его помощью Украина получила более 500 беспилотников.

Марк Хэмилл / Фото Bloomberg

Стивен Кинг

Стивен Кинг с первого дня войны следит за ситуацией в нашей стране. Ему болит, что Россия напала на Украину и совершает здесь военные преступления. Как писатель поддерживает Украину:

В начале войны писатель выразил поддержку, одевшись в символическую футболку. На ней был написан лозунг I stand with Ukraine, то есть "Я поддерживаю Украину". Кроме того, фантаст решил не продолжать контакт с российскими издательствами.

Впоследствии Стивен Кинг написал, что это война Путина. От его рук гибнут женщины и дети. Он отмечал, важно, чтобы россияне понимали, что на самом деле происходит – нужно разрушить стену дезинформации. Позже заявил, что Путин должен исчезнуть без следа.

В апреле он посоветовал своим фанам послушать украинскую песню "Не говорю прощай" певице Lama. На его сообщение отреагировала и сама звезда.

Кинг также отреагировал на успехи ВСУ во время контрнаступления и дополнил, что "украинцы надирают задницы". А также он прокомментировал "хлопок" на Крымском мосту.

Стивен Кинг / Фото с твитера

Вера Фармига

Вера Фармига не впервые поддерживает украинский народ в тяжелое время – во время событий Революции Достоинства она записывала видеообращение. Женщина выступала за демократию и неоднократно заявляла, что гордится украинцами, ведь сама из Украины.

Во время полномасштабного вторжения она:

Зачитала стихотворение Симоненко на украинском языке;

Публиковала красноречивые фото и отрывок гимна страны в своем инстаграмме;

Показала на свою миллионную аудиторию мощное видео Зеленского к 50 дню войны;

Озвучила историю семьи, выжившей после ракетного удара в Кременчуге;

Рекомендовала американцам посмотреть фильм "Зима в огне" в 2015 году.

Вера Фармига / Фото из инстаграма актрисы

Марина Мазепа

Марина Мазепа каждый день делится со своей 330-тысячной англоязычной аудиторией тем, что происходит в Украине, рассказывает обо всех зверствах, которые делает "вторая армия мира" с украинцами. Марина считает, что украинцы – очень светлая, умная и сильная нация, которая обязательно победит. Она верит, что Путин со своим народом понесет серьезную ответственность, еще и "заплатит сверху" за содеянное.

Интересно, что звезда может быть правнучкой гетмана Ивана Мазепы. Об этом ей рассказывал отец, а потом Марина стремится обратиться к архивам, чтобы убедиться в этом окончательно. Обо всем этом и даже больше – читайте в интервью 24 каналу с голливудской актрисой.



Марина Мазепа / Фото из инстаграма актрисы

Больше актеров и актрис, поддержавших Украину:

Барбра Стрейзанд,

Мила Кунис с Эштоном Кутчером,

Ален Делон,

Тильда Свинтон,

Патрисия Веласкес,

Гью Бонневилль,

Катрин Денёв,

Ричард Гир,

Микки Рурк,

Кейт Бланшетт,

Дженнифер Энистон,

Кэтрин Винник,

Джон Сина,

Тильда Свинтон,

Шэрон Стоун,

Арнольд Шварценеггер,

Пэрис Гилтон,

афганская кинорежиссер Сахра Карими и другие.

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Режиссеры и актеры, посетившие Украину во время войны

Среди знаменитостей, посетивших Украину: Джессика Честейн, Анджелина Джоли, Шон Пенн, Лиев Шрайбер, Бен Стиллер, Кэрри Фукунага, Бо Виллимон и другие.

Ибо Виллимон

Драматург Бо Виллимон, известный как сценарист американского сериала "Карточный домик", приезжал в Украину и снимал последствия жестоких зверств россиян в Киевской области. Его лента будет включать опыт обычных людей, которые были вынуждены столкнуться с вторжением. Он опишет то, как эти люди выживают, адаптируются и, несмотря ни на что, развиваются в эпицентре конфликта.

Мы видели Бородянку, Бучу – невероятные масштабы разорения и потерь, с которыми людям пришлось справляться. На меня все это оказало мощное эмоциональное воздействие,

– отмечал он.



Ибо Виллимон снимает документалку о Буче / "Обозреватель"

Кэрри Фукунага

Режиссер последнего фильма о Бонде "007: Не время умирать" Кэри Фукунага посетил Украину как волонтер компании World Central Kitchen, занимающейся организацией питания после стихийных бедствий. Перед визитом в столицу Украины он побывал во Львове. 24 марта Фукунага опубликовал первые фото из Украины.

Во время своего волонтерского путешествия он пришел в киевское метро, вместе со своей командой доставил к жителям продовольствие, также пообщался с волонтерами и беженцами.

Кстати говоря. Кэри Фукунага лично начал снимать мероприятие на станции метро для дальнейшего освещения историй пострадавших от войны, чтобы как можно больше людей во всем мире знали, что происходит в Украине. А в Харьковской области режиссер не только стал свидетелем российского обстрела центра Харькова, но и спас собаку из-под завалов в городе Дергачи.

Керри Фукунага в Днепре / Фото из инстаграма Анастасии Логутенко

Шон Пенн

Сам Пенн был в Украине, когда Россия ворвалась в наше государство и начала полномасштабную войну. Тогда он уже работал над документальным фильмом, а ранее, в ноябре, имел возможность пообщаться с украинскими военнослужащими, сегодня защищающими украинские земли.

24 февраля режиссер покинул Украину, но позже снова вернулся. Больше о том, как режиссер помогает Украине, читайте ссылкой.



Шон Пенн помогает Украине / Stern

Лиев Шрайбер

Сначала Лиев Шрайбер в качестве волонтера благотворительной организации World Central Kitchen готовил борщ для переселенцев на границе в Перемышле, а затем приехал во Львов. Там он пообщался с психологиней Еленой Коссак о войне и поддержке украинцев в рамках проекта психологической помощи.

Во Львове его застала воздушная тревога. В своем инстаграме Лиев опубликовал видео, как он спускался в укрытие. Сейчас актер дома, в безопасности. "Столько историй так невероятно устойчивы люди", –говорил он об украинцах.

Недавно Шрайбер озвучил украинский фильм о поражении русской армии "Наперекор всему".

Шрайбер во Львове во время воздушной тревоги: смотрите видео

Анджелина Джоли

30 апреля Анджелина Джоли тайно приехала во Львов по приглашению главы Офиса Президента Андрея Ермака. Сначала ее заскочили в кафе "Львовские круассаны". Звезда Голливуда посетила Украину по своей инициативе.

Затем она поехала на железнодорожный вокзал во Львове, чтобы встретить пассажиров эвакуационного поезда из Покровска и пообедать с переселенцами. Впоследствии она навестила детей в школе-интернате.

Через два дня в Украине Джоли успела приехать в Борислав и встретиться с детьми в учебно-реабилитационном центре "Гармония".

Бен Стиллер

18 июня звезду фильмов "Знакомство с Факерами" и "Ночь в музее" увидели во Львове. О появлении голливудского актера в Украине стало известно благодаря социальной сети текток. В ней пользователь с ником @shan_oleg выложил видео, на котором можно увидеть Бена Стиллера вблизи памятника Шевченко. В ролике актер говорил по телефону у памятника Тарасу Шевченко.

Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев в твиттере написало, что голливудский актер, являющийся послом доброй воли ООН, прибыл в Украину, чтобы провести встречу с беженцами из нашего государства.

Бен Стиллер прибыл во Львов: смотрите видео

Джессика Честейн

О визите звезды в Украину стало известно 7 августа. Утром звезда посетила "Охматидит", "ПинчукАртЦентр", встретилась с Зеленским, Ермаком, разговаривала с онкобольными детьми и пострадавшей от войны в Ирпене семьей.

Кроме этого, актриса своими глазами увидела последствия зверств российских оккупантов в Киевской области. Вечером 7 августа Джессика Честейн отправилась домой.

Зеленский встретился с известной актрисой США: смотрите видео

Жан-Клод Ван Дамм

Голливудскую звезду заметили в Ужгороде совсем недавно – 10 декабря заметили в Ужгороде. Во время своего визита он встретился с военными и воскликнул вместе с ними "Слава Украине!"

До декабря Жан-Клод Ван Дамм не говорил о своей поддержке Украины публично и ничего не постился в соцсетях в знак солидарности с украинским народом. Поэтому его визит в Украину – настоящая неожиданность для всех.

Жан-Клод Ван Дамм в Украине: смотрите видео



Дэвид Леттерман

Комик и сценарист Дэвид Леттерман приехал в Украину 21 октября. Тогда он взял интервью с Зеленским. Полный выпуск Netflix "Мой следующий гость не нуждается в представлении" уже в свободном доступе на ютубе.

В разговоре с Дэвидом Леттерманом Владимир Зеленский рассказал о том, как проходит его день, как часто видит детей и общается с женой, а также о нашей реальности – военном положении и военных преступлениях россиян. В ролике можно услышать немало шуток, так что при просмотре улыбка на лице – гарантирована, как и слезы на глазах.

"Следующий гость Дэвида Леттермана: Владимир Зеленский" от Netflix: смотрите полный эпизод



