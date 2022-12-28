Все это для того чтобы поддержать, рассказать всему миру правду военные преступления России и геноцид украинцев в 2022 году. В Украине известные режиссеры также снимали кадры для своих будущих фильмов о героическом сопротивлении украинского народа.
Читайте также Сильные украинские фильмы и сериалы 2022: обзор проектов, которые начали снимать во время войны
Мировые знаменитости, выразившие солидарность с украинским народом
Украину поддержали голливудские звезды, которые родились и выросли в Украине или имеют украинское происхождение: Марина Мазепа, Иванна Сахно, Фира Вармига, Мила Кунис и другие, а также другие всемирно известные таланты.
Бенедикт Камбербетч
Бенедикт Камбербетч не раз выражал поддержку украинскому народу. Только недавно он вместе с актером Джуд Лоу выступили на благотворительном ужине в Великобритании и помогли собрать 4 миллиона гривен. Денежные средства пошли на автомобили скорой помощи для украинских медиков.
Бенедикт Камбербетч и Джуд Лоу / Коллаж 24 канала
Марк Хэмилл
Марк Гэмилл, сыгравший джедая Люка Скайвокера во вселенной "Звездных войн" впервые в марте поддержал Украина. В своем твиттере он опубликовал торжественную песню "Молитву за Украину" от украинского хора в Нью-Йорке. Актер назвал это исполнение духовного гимна Украины "трогательным и волшебным".
В сентябре 2022 года голливудский актер Марк Гэммил говорил с Зеленским и стал послом фандрейзинговой платформы UNITED24. Исполнитель роли Люка Скайвокера подчеркивал, что Украине нужны дроны. За месяц времени с его помощью Украина получила более 500 беспилотников.
Марк Хэмилл / Фото Bloomberg
Стивен Кинг
Стивен Кинг с первого дня войны следит за ситуацией в нашей стране. Ему болит, что Россия напала на Украину и совершает здесь военные преступления. Как писатель поддерживает Украину:
- В начале войны писатель выразил поддержку, одевшись в символическую футболку. На ней был написан лозунг I stand with Ukraine, то есть "Я поддерживаю Украину". Кроме того, фантаст решил не продолжать контакт с российскими издательствами.
- Впоследствии Стивен Кинг написал, что это война Путина. От его рук гибнут женщины и дети. Он отмечал, важно, чтобы россияне понимали, что на самом деле происходит – нужно разрушить стену дезинформации. Позже заявил, что Путин должен исчезнуть без следа.
- В апреле он посоветовал своим фанам послушать украинскую песню "Не говорю прощай" певице Lama. На его сообщение отреагировала и сама звезда.
- Кинг также отреагировал на успехи ВСУ во время контрнаступления и дополнил, что "украинцы надирают задницы". А также он прокомментировал "хлопок" на Крымском мосту.
Стивен Кинг / Фото с твитера
Вера Фармига
Вера Фармига не впервые поддерживает украинский народ в тяжелое время – во время событий Революции Достоинства она записывала видеообращение. Женщина выступала за демократию и неоднократно заявляла, что гордится украинцами, ведь сама из Украины.
Во время полномасштабного вторжения она:
- Зачитала стихотворение Симоненко на украинском языке;
- Публиковала красноречивые фото и отрывок гимна страны в своем инстаграмме;
- Показала на свою миллионную аудиторию мощное видео Зеленского к 50 дню войны;
- Озвучила историю семьи, выжившей после ракетного удара в Кременчуге;
- Рекомендовала американцам посмотреть фильм "Зима в огне" в 2015 году.
Вера Фармига / Фото из инстаграма актрисы
Марина Мазепа
Марина Мазепа каждый день делится со своей 330-тысячной англоязычной аудиторией тем, что происходит в Украине, рассказывает обо всех зверствах, которые делает "вторая армия мира" с украинцами. Марина считает, что украинцы – очень светлая, умная и сильная нация, которая обязательно победит. Она верит, что Путин со своим народом понесет серьезную ответственность, еще и "заплатит сверху" за содеянное.
Интересно, что звезда может быть правнучкой гетмана Ивана Мазепы. Об этом ей рассказывал отец, а потом Марина стремится обратиться к архивам, чтобы убедиться в этом окончательно. Обо всем этом и даже больше – читайте в интервью 24 каналу с голливудской актрисой.
Марина Мазепа / Фото из инстаграма актрисы
Больше актеров и актрис, поддержавших Украину:
- Барбра Стрейзанд,
- Мила Кунис с Эштоном Кутчером,
- Ален Делон,
- Тильда Свинтон,
- Патрисия Веласкес,
- Гью Бонневилль,
- Катрин Денёв,
- Ричард Гир,
- Микки Рурк,
- Кейт Бланшетт,
- Дженнифер Энистон,
- Кэтрин Винник,
- Джон Сина,
- Тильда Свинтон,
- Шэрон Стоун,
- Арнольд Шварценеггер,
- Пэрис Гилтон,
- афганская кинорежиссер Сахра Карими и другие.
Интересно Стоит посмотреть: лучшие украинские фильмы, вышедшие в 2022 году
Режиссеры и актеры, посетившие Украину во время войны
Среди знаменитостей, посетивших Украину: Джессика Честейн, Анджелина Джоли, Шон Пенн, Лиев Шрайбер, Бен Стиллер, Кэрри Фукунага, Бо Виллимон и другие.
Ибо Виллимон
Драматург Бо Виллимон, известный как сценарист американского сериала "Карточный домик", приезжал в Украину и снимал последствия жестоких зверств россиян в Киевской области. Его лента будет включать опыт обычных людей, которые были вынуждены столкнуться с вторжением. Он опишет то, как эти люди выживают, адаптируются и, несмотря ни на что, развиваются в эпицентре конфликта.
Мы видели Бородянку, Бучу – невероятные масштабы разорения и потерь, с которыми людям пришлось справляться. На меня все это оказало мощное эмоциональное воздействие,
– отмечал он.
Ибо Виллимон снимает документалку о Буче / "Обозреватель"
Кэрри Фукунага
Режиссер последнего фильма о Бонде "007: Не время умирать" Кэри Фукунага посетил Украину как волонтер компании World Central Kitchen, занимающейся организацией питания после стихийных бедствий. Перед визитом в столицу Украины он побывал во Львове. 24 марта Фукунага опубликовал первые фото из Украины.
Во время своего волонтерского путешествия он пришел в киевское метро, вместе со своей командой доставил к жителям продовольствие, также пообщался с волонтерами и беженцами.
Шон Пенн
Сам Пенн был в Украине, когда Россия ворвалась в наше государство и начала полномасштабную войну. Тогда он уже работал над документальным фильмом, а ранее, в ноябре, имел возможность пообщаться с украинскими военнослужащими, сегодня защищающими украинские земли.
24 февраля режиссер покинул Украину, но позже снова вернулся. Больше о том, как режиссер помогает Украине, читайте ссылкой.
Шон Пенн помогает Украине / Stern
Лиев Шрайбер
Сначала Лиев Шрайбер в качестве волонтера благотворительной организации World Central Kitchen готовил борщ для переселенцев на границе в Перемышле, а затем приехал во Львов. Там он пообщался с психологиней Еленой Коссак о войне и поддержке украинцев в рамках проекта психологической помощи.
Во Львове его застала воздушная тревога. В своем инстаграме Лиев опубликовал видео, как он спускался в укрытие. Сейчас актер дома, в безопасности. "Столько историй так невероятно устойчивы люди", –говорил он об украинцах.
Недавно Шрайбер озвучил украинский фильм о поражении русской армии "Наперекор всему".
Шрайбер во Львове во время воздушной тревоги: смотрите видео
Анджелина Джоли
30 апреля Анджелина Джоли тайно приехала во Львов по приглашению главы Офиса Президента Андрея Ермака. Сначала ее заскочили в кафе "Львовские круассаны". Звезда Голливуда посетила Украину по своей инициативе.
Затем она поехала на железнодорожный вокзал во Львове, чтобы встретить пассажиров эвакуационного поезда из Покровска и пообедать с переселенцами. Впоследствии она навестила детей в школе-интернате.
Через два дня в Украине Джоли успела приехать в Борислав и встретиться с детьми в учебно-реабилитационном центре "Гармония".
Бен Стиллер
18 июня звезду фильмов "Знакомство с Факерами" и "Ночь в музее" увидели во Львове. О появлении голливудского актера в Украине стало известно благодаря социальной сети текток. В ней пользователь с ником @shan_oleg выложил видео, на котором можно увидеть Бена Стиллера вблизи памятника Шевченко. В ролике актер говорил по телефону у памятника Тарасу Шевченко.
Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев в твиттере написало, что голливудский актер, являющийся послом доброй воли ООН, прибыл в Украину, чтобы провести встречу с беженцами из нашего государства.
Бен Стиллер прибыл во Львов: смотрите видео
Джессика Честейн
О визите звезды в Украину стало известно 7 августа. Утром звезда посетила "Охматидит", "ПинчукАртЦентр", встретилась с Зеленским, Ермаком, разговаривала с онкобольными детьми и пострадавшей от войны в Ирпене семьей.
Кроме этого, актриса своими глазами увидела последствия зверств российских оккупантов в Киевской области. Вечером 7 августа Джессика Честейн отправилась домой.
Зеленский встретился с известной актрисой США: смотрите видео
Жан-Клод Ван Дамм
Голливудскую звезду заметили в Ужгороде совсем недавно – 10 декабря заметили в Ужгороде. Во время своего визита он встретился с военными и воскликнул вместе с ними "Слава Украине!"
До декабря Жан-Клод Ван Дамм не говорил о своей поддержке Украины публично и ничего не постился в соцсетях в знак солидарности с украинским народом. Поэтому его визит в Украину – настоящая неожиданность для всех.
Жан-Клод Ван Дамм в Украине: смотрите видео
Дэвид Леттерман
Комик и сценарист Дэвид Леттерман приехал в Украину 21 октября. Тогда он взял интервью с Зеленским. Полный выпуск Netflix "Мой следующий гость не нуждается в представлении" уже в свободном доступе на ютубе.
В разговоре с Дэвидом Леттерманом Владимир Зеленский рассказал о том, как проходит его день, как часто видит детей и общается с женой, а также о нашей реальности – военном положении и военных преступлениях россиян. В ролике можно услышать немало шуток, так что при просмотре улыбка на лице – гарантирована, как и слезы на глазах.
"Следующий гость Дэвида Леттермана: Владимир Зеленский" от Netflix: смотрите полный эпизод