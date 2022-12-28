Все це для того, аби підтримати, розказати всьому світові правду воєнні злочини Росії та геноцид українців у 2022 році. В Україні відомі режисери також знімали кадри для своїх майбутніх фільмів про героїчний спротив українського народу.

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Світові знаменитості, які висловили солідарність з українським народом

Україну підтримали голлівудські зірки, які народилися та виросли в Україні або мають українське походження: Марина Мазепа, Іванна Сахно, Фіра Варміга, Міла Куніс тощо, а також інші всесвітньовідомі таланти.

Бенедикт Камбербетч

Бенедикт Камбербетч неодноразово висловлював підтримку українському народу. Тільки нещодавно він разом з актором Джуд Лоу виступили на благодійному вечері у Великій Британії й допомогли зібрати 4 мільйони гривень. Кошти пішли на автомобілі швидкої допомоги для українських медиків.

Бенедикт Камбербетч і Джуд Лоу / Колаж 24 каналу

Марк Гемілл

Марк Гемілл, який зіграв джедая Люка Скайвокера у всесвіті "Зоряних воєн" вперше у березні підтримав Україну. У своєму твітері він опублікував урочисту пісню "Молитву за Україну" від українського хору в Нью-Йорку. Актор назвав це виконання духовного гімну України "зворушливим і чарівним".

У вересні 2022 року голлівудський актор Марк Гемміл говорив із Зеленським і став амбасадором фандрейзингової платформи UNITED24. Виконавець ролі Люка Скайвокера наголошував, що Україні потрібні дрони. За місяць часу за його допомогою Україна отримала понад 500 безпілотників.

Марк Гемілл / Фото Bloomberg

Стівен Кінг

Стівен Кінг з першого дня війни стежить за ситуацією в нашій країні. Йому болить, що Росія напала на Україну і здійснює тут воєнні злочини. Як письменник підтримує Україну:

На початку війни письменник висловив підтримку, одягнувшись у символічну футболку. На ній було написано гасло I stand with Ukraine, тобто "Я підтримую Україну". Крім того, фантаст вирішив не продовжувати контакти з російськими видавництвами.

Згодом Стівен Кінг написав, що це війна Путіна. Від його рук гинуть жінки та діти. Він наголошував, важливо, аби росіяни розуміли, що насправді відбувається – треба зруйнувати стіну дезінформації. Пізніше заявив, що Путін має щезнути без сліду.

У квітні він порадив своїм фанам послухати українську пісню "Не кажу прощай" співачки Lama. На його допис відреагувала й сама зірка.

Кінг також відреагував на успіхи ЗСУ під час контрнаступу і доповнив, що "українці надирають дупи". А також він прокоментував "бавовну" на Кримському мосту.

Стівен Кінг / Фото з твітера

Віра Фарміга

Віра Фарміга не вперше підтримує український народ у скрутний час – під час подій Революції Гідності вона записувала відеозвернення. Жінка виступала за демократію і неодноразово заявляла, що пишається українцями, адже сама з України.

Під час повномасштабного вторгнення, вона:

Зачитала вірш Симоненка українською мовою;

Публікувала промовисті фото та уривок гімну країни у своєму інстаграмі;

Показала на свою мільйонну аудиторію потужне відео Зеленського до 50 дня війни;

Озвучила історію сім’ї, яка вижила після ракетного удару в Кременчуці;

Рекомендувала американцям переглянути фільм "Зима у вогні" 2015 року.

Віра Фарміга / Фото з інстаграму актриси

Марина Мазепа

Марина Мазепа щодень ділиться зі своєю 330-тисячною англомовною аудиторією тим, що відбувається в Україні, розповідає про всі ті звірства, які робить "друга армія світу" з українцями. Марина вважає, що українці – надзвичайно світла, розумна і сильна нація, яка обов’язково переможе. Вона вірить, що Путін зі своїм народом понесе серйозну відповідальність, ще й "заплатить зверху" за скоєне.

Цікаво, що зірка може бути правнучкою гетьмана Івана Мазепи. Про це їй розповідав батько, а згодом Марина прагне звернутися до архівів, аби переконатися в цьому остаточно. Про все це та навіть більше – читайте в інтерв’ю 24 каналу з голлівудською акторкою.



Марина Мазепа / Фото з інстаграму актриси

Більше акторів та акторок, які підтримали Україну:

Барбра Стрейзанд,

Міла Куніс з Ештоном Кутчером,

Ален Делон,

Тільда Свінтон,

Патрісія Веласкес,

Г'ю Бонневілль,

Катрін Денев,

Річард Гір,

Мікі Рурк,

Кейт Бланшетт,

Дженніфер Еністон,

Кетрін Винник,

Джон Сіна,

Тільда Свінтон,

Шерон Стоун,

Арнольд Шварценеггер,

Періс Гілтон,

афганська кінорежисерка Сахра Карімі та інші.

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Режисери та актори, які відвідали Україну під час війни

Серед знаменитостей, які відвідали Україну: Джессіка Честейн, Анджеліна Джолі, Шон Пенн, Лієв Шрайбер, Бен Стіллер, Керрі Фукунага, Бо Віллімон та інші.

Бо Віллімон

Драматург Бо Віллімон, відомий як сценарист американського серіалу "Картковий будинок", приїжджав в Україну і фільмував наслідки жорстоких звірств росіян на Київщині. Його стрічка "включатиме досвід звичайних людей, які були змушені зіткнутися зі вторгненням". Він опише те, як ці люди виживають, адаптуються та попри все розвиваються в епіцентру конфлікту.

Ми бачили Бородянку, Бучу – неймовірні масштаби спустошення та втрат, з якими людям довелося справлятися. На мене все це справило потужний емоційний вплив,

– зазначав він.



Бо Віллімон знімає документалку про Бучу / "Обозреватель"

Керрі Фукунага

Режисер останнього фільму про Бонда "007: Не час помирати" Кері Фукунага відвідав Україну як волонтер компанії World Central Kitchen, що займається організацією харчування після стихійних лих. Перед візитом до столиці України, він побував у Львові. 24 березня Фукунага опублікував перші фото з України.

Під час своєї волонтерської подорожі він завітав у київське метро, разом зі своєю командою доставив до мешканців харчі, також поспілкувався із волонтерами та біженцями.

До речі. Кері Фукунага особисто почав фільмувати захід на станції метро для подальшого висвітлення історій постраждалих від війни, щоб якомога більше людей у всьому світі знали, що насправді відбувається в Україні. А на Харківщині режисер не лише став свідком російського обстрілу центру Харкова, а й врятував собаку з-під завалів у місті Дергачі.

Керрі Фукунага у Дніпрі / Фото з інстаграму Анастасії Логутенко

Шон Пенн

Сам Пенн був в Україні, коли Росія вдерлася в нашу державу і розпочала повномасштабну війну. Тоді він вже працював над документальним фільмом, а раніше, у листопаді, мав нагоду поспілкуватися з українськими військовослужбовцями, які сьогодні боронять українські землі.

24 лютого режисер залишив Україну, але пізніше знову повернувся. Більше про те, як режисер допомагає Україні, читайте за посиланням.



Шон Пенн допомагає Україні / Stern

Лієв Шрайбер

Спершу Лієв Шрайбер як волонтер благодійної організації World Central Kitchen готував борщ для переселенців на кордоні в Перемишлі, а потім приїхав до Львова. Там він поспілкувався з психологинею Оленою Коссак про війну та підтримку українців у межах проєкту психологічної допомоги.

У Львові його застала повітряна тривога. У своєму інстаграмі Лієв опублікував відео, як він спускався в укриття. Зараз актор вже вдома, у безпеці. "Стільки історій такі неймовірно стійкі люди", – говорив він про українців.

Нещодавно Шрайбер озвучив український фільм про поразку російської армії "Наперекір усьому".

Шрайбер у Львові під час повітряної тривоги: дивіться відео

Анджеліна Джолі

30 квітня Анджеліна Джолі таємно приїхала до Львова на запрошення голови Офісу Президента Андрія Єрмака. Спершу її заскочили в кафе "Львівські круасани". Зірка Голлівуду відвідала Україну з власної ініціативи.

Далі вона поїхала на залізничний вокзал у Львові, щоб зустріти пасажирів евакуаційного потяга з Покровська та пообідати з переселенцями. Згодом вона провідала дітей у школі-інтернаті.

За два дні в Україні Джолі встигла приїхати в Борислав і зустрітися з дітьми в навчально-реабілітаційному центрі "Гармонія".

Бен Стіллер

18 червня зірку фільмів "Знайомство з Факерами" та "Ніч у музеї" побачили у Львові. Про появу голлівудського актора в Україні стало відомо завдяки соціальній мережі тікток. У ній користувач з ніком @shan_oleg виклав відео, на якому можна побачити Бена Стіллера поблизу пам'ятника Шевченкові. У ролику актор говорив телефоном біля пам’ятника Тарасові Шевченкові.

Управління Верховного комісара ООН у справах біженців у твітері написало, що голлівудський актор, який є послом доброї волі ООН, прибув до України, щоб провести зустріч з біженцями з нашої держави.

Бен Стіллер прибув до Львова: дивіться відео

Джессіка Честейн

Про візит зірки в Україну стало відомо 7 серпня. Вранці зірка відвідала "Охматидит", "ПінчукАртЦентр", зустрілася із Зеленським, Єрмаком, розмовляла з онкохворими дітками та сім’єю, яка постраждала від війни в Ірпені.

Крім цього, актриса власними очима побачила наслідки звірств російських окупантів на Київщині. Увечері 7 серпня Джессіка Честейн вирушила додому.

Зеленський зустрівся з відомою акторкою США: дивіться відео

Жан-Клод Ван Дамм

Голлівудську зірку помітили в Ужгороді зовсім нещодавно – 10 грудня помітили в Ужгороді. Під час свого візиту він зустрівся з військовими й вигукнув разом з ними "Слава Україні!".

До грудня Жан-Клод Ван Дамм не говорив про свою підтримку України публічно і нічого не постив у соцмережах на знак солідарності з українським народом. Тому його візит в Україну – справжня несподіванка для усіх.

Жан-Клод Ван Дамм в Україні: дивіться відео



Девід Леттерман

Комік та сценарист Девід Леттерман приїхав в Україну 21 жовтня. Тоді він взяв інтерв’ю із Зеленським. Повний випуск Netflix "Мій наступний гість не потребує представлення" вже у вільному доступі на ютубі.

В розмові з Девідом Леттерманом, Володимир Зеленський розповів про те, як проходить його день, як часто бачить дітей та спілкується з дружиною, а також про нашу реальність – воєнний стан і воєнні злочини росіян. В ролику можна почути чимало жартів, тож під час перегляду усмішка на обличчі – гарантована, як і сльози на очах.

"Наступний гість Девіда Леттермана: Володимир Зеленський" від Netflix: дивіться повний епізод



