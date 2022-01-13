Интересно, что новый фильм о Джеймсе Бонде "Не время умирать" и фантастическая лента "Дюна" появились в 12 номинациях, а вот самая популярная картина Netflix "Не смотрите наверх" – в 14. Это хорошие показатели, надеемся, что эти фильмы точно получат заслуженные награды. Второй тур отбора на премию BAFTA-2022 закончится 27 января.
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Известно, что церемония вручения наград EE British Academy Film Awards состоится в Лондоне в воскресенье, 13 марта 2022 года, и будет транслироваться в Великобритании на канале BBC One.
Премия BAFTA является открытой для создателей в области кино и телевидения со всего мира, ее лауреатами в разное время становились: Шон Коннери, Барбра Стрейзанд, Марлон Брандо, Дастин Хоффман, Кейт Уинслет, Энтони Хопкинс, Марчелло Мастроянни, Джордж Клуни, Джоди Фостер, Скарлетт Йоханссон, Джек Николсон, Дональд Сазерленд, Аль Пачино и многие другие актеры, продюсеры, режиссеры и тому подобное.
Лонг-лист номинантов на премию BAFTA-2022
"Лучший фильм"
- "В роли Рикардо";
- "Белфаст";
- "CODA: Ребенок глухих родителей";
- "Не смотрите наверх";
- "Дюна";
- "Дом Гуччи";
- "Король Ричард";
- "Лакричная пицца";
- "Не время умирать";
- "Французский вестник";
- "Незнакомая дочь";
- "Власть пса";
- "Трагедия Макбета";
- "Тик-так... БУМ!";
- "Вестсайдская история".
"Лучший анимационный фильм"
- "Энканто";
- "Побег";
- "Лука";
- "Митчелы против машин";
- "Райя и последний дракон";
- "Неисправимый Рон";
- "Зверопой-2".
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"Лучшая актриса"
- Джессика Честейн – "Глаза Тэмми Фэй";
- Оливия Колман – "Незнакомая дочь";
- Леди Гага – "Дом Гуччи";
- Алана Хаим – "Лакричная пицца";
- Дженнифер Хадсон – "Респект";
- Эмилия Джонс – "CODA: Ребенок глухих родителей";
- Николь Кидман – "В роли Рикардо";
- Дженнифер Лоуренс – "Не смотрите наверх";
- Фрэнсис МакДорманд – "Трагедия Макбета";
- Ренате Реинсве – "Худший человек на свете";
- Клэр Рашбрук – "Али и Ава";
- Джоэнна Скэнлэн – "После любви";
- Кристен Стюарт – "Спенсер";
- Тесса Томпсон – "Идентичность";
- Рейчел Зеглер – "Вестсайдская история".
"Лучший актер"
- Риз Ахмед – "Столкновение";
- Адиль Ахтар – "Али и Ава";
- Махершала Али – "Лебединая песня";
- Хавьер Бардем – "В роли Рикардо";
- Дэниел Крейг – "Не время умирать";
- Бенедикт Камбербэтч – "Власть пса";
- Леонардо ДиКаприо – "Не смотрите наверх";
- Питер Динклэйдж – "Сирано";
- Адам Драйвер – "Дом Гуччи";
- Эндрю Гарфилд – "Тик-так... БУМ!";
- Стивен Грэм – "Точка кипения";
- Купер Хоффман – Лакричная пицца";
- Хоакин Феникс – "Камон Камон";
- Уилл Смит – "Король Ричард";
- Дензел Вашингтон – "Трагедия Макбета".
С полным списком номинантов на премию BAFTA-2022 можно ознакомиться на официальном сайте.