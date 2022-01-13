Интересно, что новый фильм о Джеймсе Бонде "Не время умирать" и фантастическая лента "Дюна" появились в 12 номинациях, а вот самая популярная картина Netflix "Не смотрите наверх" – в 14. Это хорошие показатели, надеемся, что эти фильмы точно получат заслуженные награды. Второй тур отбора на премию BAFTA-2022 закончится 27 января.

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Известно, что церемония вручения наград EE British Academy Film Awards состоится в Лондоне в воскресенье, 13 марта 2022 года, и будет транслироваться в Великобритании на канале BBC One.

Премия BAFTA является открытой для создателей в области кино и телевидения со всего мира, ее лауреатами в разное время становились: Шон Коннери, Барбра Стрейзанд, Марлон Брандо, Дастин Хоффман, Кейт Уинслет, Энтони Хопкинс, Марчелло Мастроянни, Джордж Клуни, Джоди Фостер, Скарлетт Йоханссон, Джек Николсон, Дональд Сазерленд, Аль Пачино и многие другие актеры, продюсеры, режиссеры и тому подобное.

Лонг-лист номинантов на премию BAFTA-2022

"Лучший фильм"

"В роли Рикардо";

"Белфаст";

"CODA: Ребенок глухих родителей";

"Не смотрите наверх";

"Дюна";

"Дом Гуччи";

"Король Ричард";

"Лакричная пицца";

"Не время умирать";

"Французский вестник";

"Незнакомая дочь";

"Власть пса";

"Трагедия Макбета";

"Тик-так... БУМ!";

"Вестсайдская история".

"Лучший анимационный фильм"

"Энканто";

"Побег";

"Лука";

"Митчелы против машин";

"Райя и последний дракон";

"Неисправимый Рон";

"Зверопой-2".

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"Лучшая актриса"

Джессика Честейн – "Глаза Тэмми Фэй";

Оливия Колман – "Незнакомая дочь";

Леди Гага – "Дом Гуччи";

Алана Хаим – "Лакричная пицца";

Дженнифер Хадсон – "Респект";

Эмилия Джонс – "CODA: Ребенок глухих родителей";

Николь Кидман – "В роли Рикардо";

Дженнифер Лоуренс – "Не смотрите наверх";

Фрэнсис МакДорманд – "Трагедия Макбета";

Ренате Реинсве – "Худший человек на свете";

Клэр Рашбрук – "Али и Ава";

Джоэнна Скэнлэн – "После любви";

Кристен Стюарт – "Спенсер";

Тесса Томпсон – "Идентичность";

Рейчел Зеглер – "Вестсайдская история".

"Лучший актер"

Риз Ахмед – "Столкновение";

Адиль Ахтар – "Али и Ава";

Махершала Али – "Лебединая песня";

Хавьер Бардем – "В роли Рикардо";

Дэниел Крейг – "Не время умирать";

Бенедикт Камбербэтч – "Власть пса";

Леонардо ДиКаприо – "Не смотрите наверх";

Питер Динклэйдж – "Сирано";

Адам Драйвер – "Дом Гуччи";

Эндрю Гарфилд – "Тик-так... БУМ!";

Стивен Грэм – "Точка кипения";

Купер Хоффман – Лакричная пицца";

Хоакин Феникс – "Камон Камон";

Уилл Смит – "Король Ричард";

Дензел Вашингтон – "Трагедия Макбета".

С полным списком номинантов на премию BAFTA-2022 можно ознакомиться на официальном сайте.