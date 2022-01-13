Цікаво, що новий фільм про Джеймса Бонда "007: Не час помирати" та фантастична стрічка "Дюна" з’явилися у 12 номінаціях, а ось найпопулярніша картина Netflix "Не дивіться вгору" – у 14. Це хороші показники, сподіваємося, що ці фільми точно отримають заслужені нагороди. Другий тур відбору на премію BAFTA-2022 закінчиться 27 січня.

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Відомо, що церемонія вручення нагород EE British Academy Film Awards відбудеться в Лондоні у неділю, 13 березня 2022 року, і буде транслюватися в Великій Британії на каналі BBC One.

Премія BAFTA є відкритою для творців у галузі кіно та телебачення з усього світу, її лауреатами в різний час ставали: Шон Коннері, Барбра Стрейзанд, Марлон Брандо, Дастін Гоффман, Кейт Вінслет, Ентоні Гопкінс, Марчелло Мастроянні, Джордж Клуні, Джоді Фостер, Скарлетт Йоганссон, Джек Ніколсон, Дональд Сазерленд, Аль Пачіно та багато інших акторів, продюсерів, режисерів тощо.

Лонг-лист номінантів на премію BAFTA-2022

"Найкращий фільм"

"Бути Рікардо";

"Белфаст";

"CODA: У ритмі серця";

"Не дивіться вгору";

"Дюна";

"Дім Ґуччі";

"Король Річард";

"Лакрична піца";

"Не час помирати";

"Французький вісник";

"Незнайома дочка";

"У руках пса";

"Трагедія Макбета";

"Тік-так… БУМ!";

"Вестсайдська історія".

"Найкращий анімаційний фільм"

"Енканто";

"Біжи";

"Лука";

"Мітчели проти машин";

"Рая та останній дракон";

"Щось не так з Роном";

"Співай-2".

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"Найкраща акторка"

Джессіка Честейн – "Очі Таммі Фей";

Олівія Колман – "Незнайома дочка";

Леді Гага – "Дім Ґуччі";

Алана Хаїм – "Лакрична піца";

Дженніфер Гадсон – "Респект";

Емілія Джонс – "CODA: У ритмі серця";

Ніколь Кідман – "Бути Рікардо";

Дженніфер Лоуренс – "Не дивіться нагору";

Френсіс Мак-Дорманд – "Трагедія Макбета";

Ренате Реінсве– "Найгірша людина у світі";

Клер Рушбрук– "Алі та Ава";

Джоенна Скенлен – "Після кохання";

Крістен Стюарт – "Спенсер";

Тесса Томпсон – "Проходження";

Рейчел Зеглер – "Вестсайдська історія".

"Найкращий актор"

Різ Ахмед – "Зіткнення";

Аділь Ахтар – "Алі та Ава";

Махершала Алі – "Лебедина пісня";

Хав'єр Бардем – "Бути Рікардо";

Денієл Крейґ – "Не час помирати";

Бенедикт Камбербетч – "У руках пса";

Леонардо Ді Капріо – "Не дивіться нагору";

Пітер Дінклейдж – "Сірано";

Адам Драйвер – "Дім Ґуччі";

Ендрю Гарфілд – "Тік-так… БУМ!";

Стівен Грем – "Точка кипіння";

Купер Хоффман – "Лакрична піца";

Хоакін Фенікс – "Давай, давай";

Вілл Сміт – "Король Річард";

Дензел Вашингтон – "Трагедія Макбета".

З повним списком номінантів на премію BAFTA-2022 можна ознайомитися на офіційному сайті.