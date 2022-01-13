"Не время умирать" и "Дюна" появились в 12 номинациях: BAFTA опубликовала лонг-лист номинантов

13 января 2022 , 15:30
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BAFTA

Британская академия кино и телевизионных искусств BAFTA опубликовала лонг-лист номинантов на премию в 2022 году. Торжественная церемония состоится 13 марта.

Интересно, что новый фильм о Джеймсе Бонде "Не время умирать" и фантастическая лента "Дюна" появились в 12 номинациях, а вот самая популярная картина Netflix "Не смотрите наверх" – в 14. Это хорошие показатели, надеемся, что эти фильмы точно получат заслуженные награды. Второй тур отбора на премию BAFTA-2022 закончится 27 января.

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Известно, что церемония вручения наград EE British Academy Film Awards состоится в Лондоне в воскресенье, 13 марта 2022 года, и будет транслироваться в Великобритании на канале BBC One.

Премия BAFTA является открытой для создателей в области кино и телевидения со всего мира, ее лауреатами в разное время становились: Шон Коннери, Барбра Стрейзанд, Марлон Брандо, Дастин Хоффман, Кейт Уинслет, Энтони Хопкинс, Марчелло Мастроянни, Джордж Клуни, Джоди Фостер, Скарлетт Йоханссон, Джек Николсон, Дональд Сазерленд, Аль Пачино и многие другие актеры, продюсеры, режиссеры и тому подобное.

Лонг-лист номинантов на премию BAFTA-2022

"Лучший фильм"

  • "В роли Рикардо";
  • "Белфаст";
  • "CODA: Ребенок глухих родителей";
  • "Не смотрите наверх";
  • "Дюна";
  • "Дом Гуччи";
  • "Король Ричард";
  • "Лакричная пицца";
  • "Не время умирать";
  • "Французский вестник";
  • "Незнакомая дочь";
  • "Власть пса";
  • "Трагедия Макбета";
  • "Тик-так... БУМ!";
  • "Вестсайдская история".

"Лучший анимационный фильм"

  • "Энканто";
  • "Побег";
  • "Лука";
  • "Митчелы против машин";
  • "Райя и последний дракон";
  • "Неисправимый Рон";
  • "Зверопой-2".

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"Лучшая актриса"

  • Джессика Честейн – "Глаза Тэмми Фэй";
  • Оливия Колман – "Незнакомая дочь";
  • Леди Гага – "Дом Гуччи";
  • Алана Хаим – "Лакричная пицца";
  • Дженнифер Хадсон – "Респект";
  • Эмилия Джонс – "CODA: Ребенок глухих родителей";
  • Николь Кидман – "В роли Рикардо";
  • Дженнифер Лоуренс – "Не смотрите наверх";
  • Фрэнсис МакДорманд – "Трагедия Макбета";
  • Ренате Реинсве – "Худший человек на свете";
  • Клэр Рашбрук – "Али и Ава";
  • Джоэнна Скэнлэн – "После любви";
  • Кристен Стюарт – "Спенсер";
  • Тесса Томпсон – "Идентичность";
  • Рейчел Зеглер – "Вестсайдская история".

"Лучший актер"

  • Риз Ахмед – "Столкновение";
  • Адиль Ахтар – "Али и Ава";
  • Махершала Али – "Лебединая песня";
  • Хавьер Бардем – "В роли Рикардо";
  • Дэниел Крейг – "Не время умирать";
  • Бенедикт Камбербэтч – "Власть пса";
  • Леонардо ДиКаприо – "Не смотрите наверх";
  • Питер Динклэйдж – "Сирано";
  • Адам Драйвер – "Дом Гуччи";
  • Эндрю Гарфилд – "Тик-так... БУМ!";
  • Стивен Грэм – "Точка кипения";
  • Купер Хоффман – Лакричная пицца";
  • Хоакин Феникс – "Камон Камон";
  • Уилл Смит – "Король Ричард";
  • Дензел Вашингтон – "Трагедия Макбета".

С полным списком номинантов на премию BAFTA-2022 можно ознакомиться на официальном сайте.

Автор: Наталія Гулій