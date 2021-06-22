Объявлена дата вручения премии BAFTA Film Awards 2022

Британская академия телевидения и киноискусства объявила, что церемония вручения наград EE British Academy Film Awards состоится в Лондоне в воскресенье, 13 марта 2022 года, и будет транслироваться в Великобритании на канале BBC One.

Премия BAFTA открыта для творцов в области кино и телевидения со всего мира, ее лауреатами в разное время становились: Шон Коннери, Барбра Стрейзанд, Марлон Брандо, Дастин Хоффман, Кейт Уинслет, Энтони Хопкинс, Марчелло Мастроянни, Джордж Клуни, Джоди Фостер, Скарлетт Йоханссон, Джек Николсон, Дональд Сазерленд, Аль Пачино и многие другие актеры, продюсеры, режиссеры и тому подобное.

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В 2021 году объявление результатов прошло в концертном зале Альберт-Холл. Красную дорожку BAFTA-2021 посетили актеры Том Хиддлстон, Азим Чаундри, Приянка Чопра, Фиби Дайневор, Чиветел Эджиофор, Синтия Эриво, Хью Грант, Джеймс Макэвой и др. Лучшим фильмом стал "Земля кочевников" Хлои Чжао, которая стала и лучшим режиссером. Фрэнсис Макдорменд ("Земля кочевников") признали лучшей актрисой, а Энтони Хопкинс взял золотую маску как лучший актер ("Отец").

Организаторы впоследствии расскажут о полном графике и деталях проведения торжественной церемонии BAFTA Film Awards 2022.