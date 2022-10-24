В 1995 году, когда "Остров любви" появился на телеэкранах, то остался без внимания зрителей, ведь это – первый украинский эротический сериал. Он состоит из 10 серий.
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"Остров любви" – первый украинский эротический сериал
Любопытно, что каждая из 10 серий – это "экранизация произведений классической украинской литературы, от Ольги Кобылянской и Марка Вовчка до Евгения Гуцала и Гната Хоткевича".
Сериал исследует разные проявления любви в украинской культуре и литературе: комические, трагические, иронические и гротескные. Истории в сериале происходят и в XIX веке, и во время Первой мировой войны, и в 1990-е годы, и охватывают широкую географию: от Карпат до Киева и Николаева,
– указано на Takflix.
"Остров любви": смотрите трейлер онлайн 18+
Описание серий без спойлеров
Первая серия – по произведениям Александра Олеся "Остров любви" и "Осень"
Первая серия изображает события Первой мировой войны. Главный герой Жорж перед отправлением на фронт решает пойти на охоту с дедом Омельком. Он просит деда рассказать историю загадочного острова, но ему повсюду считается молодая девушка.
Постер первой серии / Фото Takflix
Бесконечно благодарна за возможность посмотреть этот шедевр киноискусства. Эстетические кадры, актерская работа, операторская работа, хвала постановщику и всей киногруппе. Няня стоит Оскару!,
– написала одна из зрительниц.
Вторая серия – по мотивам произведений Марка Вовчка
Этот эпизод рассказывает об украинской деревне 19 века. Главные герои – юная Наталья Полищук и казак Даниил. Они женятся, но муж всячески пытается контролировать молодую жену.
Постер второй серии / Фото Takflix
Третья серия – по мотивам произведения "Природа" Ольги Кобылянской
В этой серии мы видим образ эмансипированной женщины. Главная героиня Саломея стремится быть самостоятельной, самодостаточной и ни от кого не зависеть.
Постер третьей серии / Фото Takflix
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Четвертая серия – по мотивам произведений Марка Черемшины
Эта история рассказывает о молодом гуцуле Федусе, который женился на юной вдове.
Постер четвёртой серии / Фото Takflix
Пятая серия – по произведениям Ивана Франко
Главный герой – студент Афанасий – до безумия влюблен в незнакомую женщину – молодую официантку. Он не знает, как ее зовут, но называет "Киценька".
Постер пятой серии / Фото Takflix
Шестая серия – по сюжетам Гната Хоткевича
Этот эпизод рассказывает о пылкой влюбленности старого профессора в новенькую служанку, которую наняла его жена.
Постер шестой серии / Фото Takflix
Седьмая серия – комическая интерпретация новеллы Михаила Коцюбинского "Поединок"
В этой серии мы увидим предательство главной героини Антонины с учителем своей дочери. Он хочет вызвать ее мужа на дуэль, чтобы стать единственной любовью в жизни Антонины.
Постер седьмой серии / Фото Takflix
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Восьмая серия – экранизация повестей Владимира Винниченко "Помолвка" и "Рабыни настоящего"
Этот эпизод повествует две истории любви и страсти. В нем поднимаются вопросы украинской ментальности в условиях города того времени, где украиноязычных людей быстро воспринимали как "малороссов".
Постер восьмой серии / Фото Takflix
Девятая серия – по мотивам новеллы Михаила Могилянского
Парень Жорж из первого фильма отправляется на фронт и знакомится с девушкой Полиной. Между ними вспыхивает любовь.
Постер девятой серии / Фото Takflix
Десятая серия – по мотивам произведения Евгения Гуцала
История в этом эпизоде изображает события 1990-х годов. Главных героев ждет круизный корабль, который должен совершить путешествие на тот же остров любви. Этот фильм – комические, трагические, иногда иронические зарисовки историй любви.
Постер десятой серии / Фото Takflix