В 1995 році, коли "Острів любові" з'явився на телеекранах, то залишився поза увагою глядачів, адже це – перший український еротичний серіал. Він складається з 10 серій.

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"Острів любові" – перший український еротичний серіал

Цікаво, що кожна з 10 серій – це "екранізація творів класичної української літератури, від Ольги Кобилянської й Марка Вовчка до Євгена Гуцала та Гната Хоткевича".

Серіал досліджує різні прояви кохання в українській культурі та літературі: комічні, трагічні, іронічна та гротескні. Історії в серіалі відбуваються і в ХІХ столітті, і під час Першої світової війни, і в 1990-ті роки, та охоплюють широку географію: від Карпат до Києва та Миколаєва,

– зазначено на Takflix.

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Опис серій без спойлерів

Перша серія – за творами Олександра Олеся "Острів любові" та "Осінь"

Перша серія зображає події Першої світової війни. Головний герой Жорж, перед вирушенням на фронт, вирішує піти на полювання із дідом Омельком. Він просить діда розповісти історію загадкового острова, але йому всюди вважається молода дівчина.



Постер першої серії / Фото Takflix

Нескінченно вдячна за можливість переглянути цей шедевр кіномистецтва. Естетичні кадри, акторська робота, операторська робота, хвала постановнику і всій кіногрупі. Няня варта Оскару!,

– написала одна з глядачок.

Друга серія – за мотивами творів Марка Вовчка

Цей епізод розповідає про українське село 19 століття. Головні герої – юнка Наталка Поліщук та козак Данило. Вони одружуються, але чоловік всіляко намагається контролювати молоду дружину.



Постер другої серії / Фото Takflix

Третя серія – за мотивами твору "Природа" Ольги Кобилянської

У цій серії бачимо образ емансипованої жінки. Головна героїня Соломія прагне бути самостійною, самодостатньою та ні від кого не залежати.



Постер третьої серії / Фото Takflix

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Четверта серія – за мотивами творів Марка Черемшини

Ця історія розповідає про молодого гуцула Федуся, який одружився з юною вдовою.



Постер четвертої серії / Фото Takflix

П’ята серія – за творами Івана Франка

Головний герой – студент Опанас – до нестями закоханий у незнайому жінку – молоду офіціантку. Він не знає, як її звати, але називає "Киценька".



Постер п’ятої серії / Фото Takflix

Шоста серія – за сюжетами Гната Хоткевича

Цей епізод розповідає про палку закоханість старого професора у новеньку служницю, яку найняла його дружина.



Постер шостої серії / Фото Takflix

Сьома серія – комічна інтерпретація новели Михайла Коцюбинського "Поєдинок"

У цій серії ми побачимо зраду головної героїні Антоніни з вчителем своєї доньки. Він натомість хоче викликати її чоловіка на дуель, щоб стати єдиною любов’ю у житті Антоніни.



Постер сьомої серії / Фото Takflix

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Восьма серія – екранізація повістей Володимира Винниченка "Заручини" та "Рабині справжнього"

Цей епізод розповідає дві історії любові та пристрасті. У ньому підіймаються питання української ментальності в умовах тогочасного міста, де україномовних людей швидко сприймали як "малоросів".



Постер восьмої серії / Фото Takflix

Дев’ята серія – за мотивами новели Михайла Могилянського

Хлопець Жорж з першого фільму вирушає на фронт і знайомиться з дівчиною Поліною. Між ними спалахує кохання.



Постер дев’ятої серії / Фото Takflix

Десята серія – за мотивами твору Євгена Гуцала

Історія в цьому епізоді зображає події 1990-х років. На головних героїв чекає круїзний корабель, що має здійснити подорож на той самий острів любові. Цей фільм – комічні, трагічні, подекуди іронічні замальовки історій кохання.



Постер десятої серії / Фото Takflix