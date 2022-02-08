Раритет, 90-е, легендарная музыка: чем удивил трейлер экранизации "Я, "Победа" и Берлин"

Кинокомпания Star Media представила новый долгожданный трейлер фильма по повести Кузьмы Скрябина "Я, "Победа" и Берлин". Премьера состоится 24 марта во всех кинотеатрах Украины.

Трейлер дает лучшее представление какими будут главные герои ленты, а также возможность почувствовать атмосферу картины. Зрители погружаются в 90-е, воспроизведенные в жанре приключенческого комедийного роуд-муви "Я, "Победа" и Берлин". Об этом Кино 24 сообщила пресс-служба фильма.

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Кроме этого, ролик показывает главные атрибуты того времени: сплошной деним, цветные бомберы, рубашки в клетку, длинные плащи, очки и красные колготки.

Тут я и понял, что никуда не денусь – пока есть музыка, я сделаю, что угодно, вообще без тормозов. Без музыки просто ни фига не будет,

– говорит в трейлере герой Кузьмы.

Это история о становлении музыканта, поисках себя, дружбе и пути к мечте, наполненном сногсшибательными приключениями.

"Я, "Победа" и Берлин": смотрите трейлер

О чем фильм

В ленте говорится об истории обычного парня, начинающего музыканта Кузьмы. За три дня до запланированного концерта он отправляется со своим другом Бардом в Берлин на старой "Победе". Говорят, там есть коллекционер, готовый обменять желтую бестию на шестисотый "Мерс".

Кузьма обещает своей девушке Барбаре вернуться домой на новой тачке, а парням из группы – успеть на выступление. Уже с первых минут путешествия все, конечно, идет не по плану. Однако точно известно одно: приключение поможет героям найти истинное предназначение.

Актерский состав

Главные роли в фильме сыграли талантливые молодые украинские актеры. Прототипом Кузьмы стал актер Ивано-Франковского академического областного музыкально-драматического театра им. И. Франко Иван Блиндар. Его любимую Барбару воплотила на экране актриса и певица Мария Стопник, друга Барда – колоритный актер Владимир Гева.

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Стоит отметить, что в картине прозвучат каверы легендарных песен Скрябина, которые с большой любовью и уважением исполнили известные украинские исполнители. На сегодня презентовали уже 6 треков:

Впереди еще 10 невероятных синглов, которые впоследствии объединятся в отдельный музыкальный альбом.