Трейлер дає краще уявлення якими будуть головні герої стрічки, а також можливість відчути атмосферу картини. Глядачі занурюються у 90-ті, відтворені в жанрі пригодницького комедійного роуд-муві "Я, "Побєда" і Берлін". Про це Кіно 24 повідомила пресслужба фільму.

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Крім цього, ролик показує головні атрибути того часу: суцільний денім, кольорові бомбери, картаті сорочки, довгі плащі, окуляри та червоні колготки.

Отут я і зрозумів, шо нікуди не подінуся – доки є музика, я зроблю, що завгодно, вообщє без тормозів. Без музики просто ні фіга не буде,

– каже у трейлері герой Кузьми.

Це історія про становлення музиканта, пошуки себе, дружбу та шлях до мрії, сповнений карколомними пригодами.

"Я, "Побєда" і Берлін": дивіться трейлер

Про що фільм

У стрічці йдеться про історію звичайного хлопця, музиканта-початківця Кузьми. За три дні до запланованого концерту він вирушає зі своїм другом Бардом до Берліна на старій "Побєді". Кажуть, там є колекціонер, готовий обміняти жовту бестію на шестисотий "Мерс".

Кузьма обіцяє своїй дівчині Барбарі повернутися додому на новій тачці, а хлопцям з гурту – встигнути на виступ. Уже з перших хвилин подорожі все, звісно, йде не за планом. Проте точно відомо одне: пригода допоможе героям знайти справжнє призначення.

Акторський склад

Головні ролі у фільмі зіграли талановиті молоді українські актори. Прототипом Кузьми став актор Івано-Франківського академічного обласного музично-драматичного театру ім. І. Франка Іван Бліндар. Його кохану Барбару втілила на екрані акторка та співачка Марія Стопник, друга Барда – колоритний актор Володимир Гева.

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Варто відзначити, що у картині пролунають кавери легендарних пісень Скрябіна, які з великою любов’ю та повагою виконали відомі українські виконавці. На сьогодні запрезентували вже 6 треків:

Попереду ще 10 неймовірних синглів, які згодом об’єднаються в окремий музичний альбом.