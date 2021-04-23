Поставили в туалете или потеряли: что происходит со статуэтками Оскар после шоу
Пока каждый актер мечтает получить золотую статуэтку Оскара, лауреаты премии часто не дорожат наградой. 7 историй от голливудских актеров смогут вас удивить и иногда рассмешить.
Источник:24 канал
Для одних актеров статуэтка Оскар – это особое достижение в карьере. Поэтому полученные золотые награды они тщательно оберегают и выставляют в особом месте. Но есть и те представители Голливуде, которые попадают в курьезные новости из-за своих побед на Оскаре. Перед 93 церемонией вручения премий узнайте нетипичные истории наград Американской киноакадемии.
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Кейт Уинслет и ее награда в туалете
Еще в 2008 году Кейт Уинслет представила драму "Чтец", которая ей принесла желаемую статуэтку Оскар. И актриса не нашла для награды лучшего места, чем туалет, о чем говорится в материале BBC. В эфире британской телепрограммы GMTV она объяснила свое решение.
Каждый мечтает прикоснуться к ней, подержать ее в руках, выкрикивая: "Боже, она такая тяжелая!" Поэтому я решила сделать людям приятное,
– рассказала Кейт Уинслет.
Кейт Уинслет держит Оскар в туалете / Фото Oscars
Оказалось, что актриса не единственная в Голливуде, кто так сделал. Статуэтки Эммы Томпсон, Лионель Ричи, Сьюзен Сарандон и Джоди Фостер также оказались в туалете.
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Потерянная статуэтка Анджелины Джоли
А вот Анджелина Джоли и понятия не имеет, где ее единственный Оскар. Премию голливудская актриса получила еще в 2000 году за триллер "Прерванная жизнь". Еще на самой церемонии Анджелина Джоли, едва сдерживая слезы, благодарила всех родственников за поддержку и фактически посвятила им свою победу.
Как Анджелина Джоли получила Оскар: смотрите архивное видео
После торжеств Джоли передала награду своей матери. В 2007 году Маршелин Бертран скончалась, а актриса даже не пыталась найти Оскар в родительском доме.
Я не видела его с того дня, как получила. Я не держусь за награды, поэтому считаю, что их хорошо держать у себя,
– рассказала Анджелина Джоли Yahoo.
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Джаред Лето и его курьез с переездом
Джаред Лето прославился не только как певец, но и как актер. Поэтому его победа на Оскаре с фильмом "Далласский клуб покупателей" в 2014 году доказала: талантливый американец может покорить все престижные премии. Но в шоу Джеймса Кордена он рассказал, что статуэтка бесследно исчезла еще 3 года назад, информирует USA Today .
Знаковая награда пропала во время переезда Джареда Лето в другой дом. Обращаться в милицию он не стал, а потому только надеется, что за его статуэткой кто хорошо заботится.
"Велика вероятность, что мой Оскар в кого-то другого. Это не та вещь, которую можно случайно выбросить. Надеюсь, кто-то за ним ухаживает. Помню ночь, когда получил его. Я давал его стольким людям, не видел почти половину вечера. Его даже поцарапали, но людям так нравилось с ним фотографироваться, а мне было приятно делиться. Надеюсь, кто-нибудь о нем заботится", – отметил Джаред Лето.
Джаред Лето со своей статуэткой Оскар / Фото Oscars
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Дженнифер Лоуренс и ее забывчивость
А вот то, что Дженнифер Лоуренс потеряла свой Оскар, может никого не удивить. Актриса любит развлекаться на вечеринках премии и часто попадает в курьезные ситуации перед камерами. Так, перед вручением награды Лоуренс упала на лестнице и, поправляя платье, получила свою статуэтку.
Дженнифер Лоуренс / Фото Oscars
Видимо, зная свою забывчивость и неуклюжесть, Дженнифер отдала Оскар на хранение маме. С тех пор девушка не знает, где ее награда.
Я не знаю, где она. Думаю, где-то в Кентукки. А если нет, то ее у меня больше нет, – рассказала Дженнифер Лоуренс.
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Розыгрыш с наградой Бинга Кросби
Одним из первых, кто получил Оскар, был певец и актер Бинг Кросби. Он победил в номинации "Лучший актер 1944 года" за фильм "Идти своим путем". С гордостью мужчина отнес статуэтку в свой университета Гонзага, что в американском городе Спокен. К 1972 году Оскар находился на почетной выставке, когда студенты увидели, что золотую награду заменили на крохотную фигурку Микки Мауса.
Впоследствии награду нашли в кампусе, а "вор" объяснил, что это был розыгрыш, и он хотел рассмешить людей, сообщает BBC.
Статуэтку Бинга Кросби украли ради розыгрыша / Фото Oscars
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Мэтт Дэймон и статуэтка в огне
Пострадала и статуэтка Оскара, которую получил Мэтт Дэймон в 2013 году. Актер, по данным Screen Rant, потерял ее после пожара, произошедшего в его квартире в Нью-Йорке.
"Я знаю, что Оскар был в моей квартире в Нью-Йорке. Но, к сожалению, у нас был потоп, когда сработал один из пожарних датчиков, когда мы с женой были за городом. Это был последний раз, когда я его видел", – рассказал Мэтт Дэймон.
Актер даже обращался за помощью к правоохранителям. Однако те решили не исключать, что это какой-то розыгрыш коллег Мэтта Дэймона.
Мэтт Дэймон в премии Оскар / Фото Oscars
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Кража года в Вупи Голдберг
Знаменитая комедийная актриса Вупи Голдберг пострадала от странного вора. В 2002 году актриса отдала золотую статуэтку Американской киноакадемии, где награду почистили. Но отличие странным образом исчезло. Киноакадемия передала Вупи Голдберг ее благодаря службе доставки, а актриса получила пустую коробку, аккуратно упакованную.
Кто так пошутил с актрисы – история умалчивает. А вот статуэтку Оскара все же нашли, но не в Киноакадемии, а в мусорной урне аэропорту Лос-Анджелеса. Вероятно, это был розыгрыш, ведь актриса Вупи Голдберг часто выступала с комедийными стендапов на Оскаре.
Вупи Голдберг на Оскаре: смотрите видео выступления
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