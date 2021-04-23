Пока каждый актер мечтает получить золотую статуэтку Оскара, лауреаты премии часто не дорожат наградой. 7 историй от голливудских актеров смогут вас удивить и иногда рассмешить.

Для одних актеров статуэтка Оскар – это особое достижение в карьере. Поэтому полученные золотые награды они тщательно оберегают и выставляют в особом месте. Но есть и те представители Голливуде, которые попадают в курьезные новости из-за своих побед на Оскаре. Перед 93 церемонией вручения премий узнайте нетипичные истории наград Американской киноакадемии.

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Кейт Уинслет и ее награда в туалете

Еще в 2008 году Кейт Уинслет представила драму "Чтец", которая ей принесла желаемую статуэтку Оскар. И актриса не нашла для награды лучшего места, чем туалет, о чем говорится в материале BBC . В эфире британской телепрограммы GMTV она объяснила свое решение.

Каждый мечтает прикоснуться к ней, подержать ее в руках, выкрикивая: "Боже, она такая тяжелая!" Поэтому я решила сделать людям приятное,

– рассказала Кейт Уинслет.



Кейт Уинслет держит Оскар в туалете / Фото Oscars

Оказалось, что актриса не единственная в Голливуде, кто так сделал. Статуэтки Эммы Томпсон, Лионель Ричи, Сьюзен Сарандон и Джоди Фостер также оказались в туалете.

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Потерянная статуэтка Анджелины Джоли

А вот Анджелина Джоли и понятия не имеет, где ее единственный Оскар. Премию голливудская актриса получила еще в 2000 году за триллер "Прерванная жизнь". Еще на самой церемонии Анджелина Джоли, едва сдерживая слезы, благодарила всех родственников за поддержку и фактически посвятила им свою победу.

Как Анджелина Джоли получила Оскар: смотрите архивное видео

После торжеств Джоли передала награду своей матери. В 2007 году Маршелин Бертран скончалась, а актриса даже не пыталась найти Оскар в родительском доме.

Я не видела его с того дня, как получила. Я не держусь за награды, поэтому считаю, что их хорошо держать у себя,

– рассказала Анджелина Джоли Yahoo.

Джаред Лето и его курьез с переездом

Джаред Лето прославился не только как певец, но и как актер. Поэтому его победа на Оскаре с фильмом "Далласский клуб покупателей" в 2014 году доказала: талантливый американец может покорить все престижные премии. Но в шоу Джеймса Кордена он рассказал, что статуэтка бесследно исчезла еще 3 года назад, информирует USA Today .

Знаковая награда пропала во время переезда Джареда Лето в другой дом. Обращаться в милицию он не стал, а потому только надеется, что за его статуэткой кто хорошо заботится.

"Велика вероятность, что мой Оскар в кого-то другого. Это не та вещь, которую можно случайно выбросить. Надеюсь, кто-то за ним ухаживает. Помню ночь, когда получил его. Я давал его стольким людям, не видел почти половину вечера. Его даже поцарапали, но людям так нравилось с ним фотографироваться, а мне было приятно делиться. Надеюсь, кто-нибудь о нем заботится", – отметил Джаред Лето.



Джаред Лето со своей статуэткой Оскар / Фото Oscars

Дженнифер Лоуренс и ее забывчивость

А вот то, что Дженнифер Лоуренс потеряла свой Оскар, может никого не удивить. Актриса любит развлекаться на вечеринках премии и часто попадает в курьезные ситуации перед камерами. Так, перед вручением награды Лоуренс упала на лестнице и, поправляя платье, получила свою статуэтку.



Дженнифер Лоуренс / Фото Oscars

Видимо, зная свою забывчивость и неуклюжесть, Дженнифер отдала Оскар на хранение маме. С тех пор девушка не знает, где ее награда.

Я не знаю, где она. Думаю, где-то в Кентукки. А если нет, то ее у меня больше нет, – рассказала Дженнифер Лоуренс.

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Розыгрыш с наградой Бинга Кросби

Одним из первых, кто получил Оскар, был певец и актер Бинг Кросби. Он победил в номинации "Лучший актер 1944 года" за фильм "Идти своим путем". С гордостью мужчина отнес статуэтку в свой университета Гонзага, что в американском городе Спокен. К 1972 году Оскар находился на почетной выставке, когда студенты увидели, что золотую награду заменили на крохотную фигурку Микки Мауса.

Впоследствии награду нашли в кампусе, а "вор" объяснил, что это был розыгрыш, и он хотел рассмешить людей, сообщает BBC .



Статуэтку Бинга Кросби украли ради розыгрыша / Фото Oscars

Мэтт Дэймон и статуэтка в огне

Пострадала и статуэтка Оскара, которую получил Мэтт Дэймон в 2013 году. Актер, по данным Screen Rant , потерял ее после пожара, произошедшего в его квартире в Нью-Йорке.

"Я знаю, что Оскар был в моей квартире в Нью-Йорке. Но, к сожалению, у нас был потоп, когда сработал один из пожарних датчиков, когда мы с женой были за городом. Это был последний раз, когда я его видел", – рассказал Мэтт Дэймон.

Актер даже обращался за помощью к правоохранителям. Однако те решили не исключать, что это какой-то розыгрыш коллег Мэтта Дэймона.



Мэтт Дэймон в премии Оскар / Фото Oscars

Кража года в Вупи Голдберг

Знаменитая комедийная актриса Вупи Голдберг пострадала от странного вора. В 2002 году актриса отдала золотую статуэтку Американской киноакадемии, где награду почистили. Но отличие странным образом исчезло. Киноакадемия передала Вупи Голдберг ее благодаря службе доставки, а актриса получила пустую коробку, аккуратно упакованную.

Кто так пошутил с актрисы – история умалчивает. А вот статуэтку Оскара все же нашли, но не в Киноакадемии, а в мусорной урне аэропорту Лос-Анджелеса. Вероятно, это был розыгрыш, ведь актриса Вупи Голдберг часто выступала с комедийными стендапов на Оскаре.