Поки кожен актор мріє отримати золоту статуетку Оскара, лауреати премії часто не дорожать відзнакою. 7 історій від голлівудських акторів зможуть вас здивувати і інколи розсмішити.

Для одних акторів статуетка Оскар – це особливе досягнення в кар'єрі. Тому одержані золоті нагороди вони ретельно оберігають та виставляють в особливому місці. Та є і ті представники Голлівуді, які потрапляють до курйозних новин через свої перемоги на Оскарі. Перед 93 церемонією вручення премій дізнайтесь про нетипові історії нагород Американської кіноакадемії.

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Кейт Вінслет і її нагорода в туалеті

Ще у 2008 році Кейт Вінслет презентувала драму "Читець", яка їй принесла бажану статуетку Оскар. Та актриса не знайшла для нагороди кращого місця, ніж туалет, про що йдеться в матеріалі BBC. В ефірі британської телепрограми GMTV вона пояснила своє рішення.

Кожен мріє доторкнутися до неї, потримати її в руках, вигукуючи: "Боже, вона така важка!" Тож я вирішила зробити людям приємне,

– розповіла Кейт Вінслет.



Кейт Вінслет тримає Оскар в туалеті / Фото Oscars

Виявилось, що актриса не єдина в Голлівуді, хто так зробив. Статуетки Емми Томпсон, Ліонель Річі, Сьюзен Сарандон і Джоді Фостер також опинились в туалеті.

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Втрачена статуетка Анджеліни Джолі

А от Анджеліна Джолі і гадки не має, де її єдиний Оскар. Премію голлівудська актриса отримала ще в 2000 році за трилер "Перерване життя". Ще на самій церемонії Анджеліна Джолі, ледь стримуючи сльози, дякувала всім родичам за підтримку і фактично присвятила їм свою перемогу.

Як Анджеліна Джолі отримала Оскар: дивіться архівне відео

Після урочистостей Джолі передала нагороду своїй матері. У 2007 році Маршелін Бертран померла, а актриса навіть не намагалась знайти Оскар у батьківському домі.

Я не бачила його з того дня, як отримала. Я не тримаюсь за нагороди, тому вважаю, що їх не добре тримати біля себе,

– розповіла Анджеліна Джолі Yahoo.

Джаред Лето і його курйоз із переїздом

Джаред Лето прославився не тільки як співак, але й як актор. Тому його перемога на Оскарі з фільмом "Далласький клуб покупців" у 2014 році довела: талановитий американець може підкорити всі престижні премії. Та в шоу Джеймса Кордена він розповів, що статуетка безслідно зникла ще 3 роки тому, інформує USA Today.

Знакова нагорода пропала під час переїзду Джареда Лето в інший будинок. Звертатись до правоохоронців він не став, а тому тільки сподівається, що за його статуеткою хтось добре дбає.

"Велика ймовірність, що мій Оскар у когось іншого. Це не та річ, яку можна випадково викинути. Сподіваюся, хтось за ним доглядає. Пам'ятаю ніч, коли отримав його. Я давав його стільком людям, що не бачив майже половину вечора. Його навіть подряпали, але людям так подобалося з ним фотографуватися, а мені було приємно ділитися. Сподіваюся, хто-небудь про нього піклується", – зазначив Джаред Лето.



Джаред Лето зі своєю статуеткою Оскар / Фото Oscars

Дженніфер Лоуренс і її забудькуватість

А от те, що Дженніфер Лоуренс загубила свій Оскар, може нікого не здивувати. Актриса полюбляє розважатись на вечірках премії та часто потрапляє у курйозні ситуації перед камерами. Так, перед врученням нагороди Лоуренс впала на сходах і, поправляючи сукню, отримала свою статуетку.



Дженніфер Лоуренс / Фото Oscars

Мабуть, знаючи свою забудькуватість та незграбність, Дженніфер віддала Оскар на зберігання мамі. Відтоді дівчина не знає, де її нагорода.

Я не знаю, де вона. Думаю, десь в Кентуккі. А якщо ні, то її у мене більше немає, – розповіла Дженніфер Лоуренс.

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Розіграш із нагородою Бінга Кросбі

Одним із перших, хто отримав Оскар, був співак та актор Бінг Кросбі. Він виборов перемогу в номінації "Найкращий актор 1944 року" за фільм "Йти своїм шляхом". З гордістю чоловік відніс статуетку до свого університету Гонзага, що в американському місті Спокен. До 1972 році Оскар перебував на почесній виставці, коли студенти побачили, що золоту нагороду замінили на крихітну фігурку Міккі Мауса.

Згодом відзнаку знайшли у кампусі, а "злодій" пояснив, що це був розіграш, і він просто хотів розсмішити людей, повідомляє BBC.



Статуетку Бінга Кросбі поцупили задля розіграшу / Фото Oscars

Метт Деймон і статуетка у вогні

Постраждала і статуетка Оскара, яку отримав Метт Деймон у 2013 році. Актор, за даними Screen Rant, загубив її після пожежі, що сталась у його квартирі в Нью-Йорку.

"Я знаю, що Оскар був у моїй квартирі в Нью-Йорку. Але, на жаль, у нас був потоп, коли спрацював один з пожежних датчиків, коли ми з дружиною були за містом. Це був останній раз, коли я його бачив", – розповів Метт Деймон.

Актор навіть звертався за допомогою до правоохоронців. Однак ті вирішили не виключати, що це якийсь розіграш колег Метта Деймона.



Метт Деймон на премії Оскар / Фото Oscars

Крадіжка року у Вупі Голдберг

Знаменита комедійна актриса Вупі Голдберг постраждала від дивного злодія. У 2002 році актриса віддала золоту статуетку Американській кіноакадемії, де нагороду мали почистити. Та відзнака дивним чином зникла. Кіноакадемія передала Вупі Голдберг її завдяки службі доставки, а актриса отримала порожню коробку, акуратно запаковану.

Хто так пожартував з актриси – історія замовчує. А от статуетку Оскара все ж знайшли, але не в Кіноакадемії, а в сміттєвій урні аеропорту Лос-Анджелеса.

Ймовірно, це був розіграш, адже актриса Вупі Голдберг часто виступала з комедійними стендапами на Оскарі.

Вупі Голдберг на Оскарі: дивіться відео виступу