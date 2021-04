В сети появились первые фото со съемок триллера "Те, кто желает мне смерти" (Those Who Wish Me Dead). Главную роль в картине сыграла Анджелина Джоли. Голливудская красавица стала спасательницей в этом триллере, чем удивила своих поклонников.

"Те, кто желает мне смерти": сюжет и первые фото Фильм "Те, кто желает мне смерти" сняли по одноименному роману Майкла Корит ы , который вышел на прилавки в 2014 году. По сюжету, главная героиня Ханна переживает непростой эмоциональный этап. спасительница не смогла спасти от смерти 3 человек, погибших во время пожара. Смотрите также Без Джоли и Питта: какие актеры сыграют главные роли в римейке "Мистер и миссис Смит" Она чувствует себя виноватой и совершенно сломленной. С одной стороны, она бесстрашная спасительница и немного адреналиновая наркоманка, а с другой – пережила трагедию и чувствует свою ответственность за случившееся,

– рассказала Анджелина Джоли о своей героине.

Анджелина Джоли в роли спасительницы / Фото People В лесах Монтаны Ханна встречает 12-летнего мальчика, который нуждается в ее помощи. Оказалось, что подросток стал свидетелем жуткого убийства. Убежать оттуда незамеченным ему не удалось, поэтому теперь на мальчика охотятся киллеры-близнецы. Единственной, кто может помочь ребенку спастись, является Ханна, которая знает безупречно эту местность и может обхитрить наемников. Но задачу усложняют лесные пожары, поэтому главные герои будут отчаянно бороться за жизнь. Рекомендуем 10 замечательных фильмов для тех, кто хочет что-то изменить в жизни Актеры триллера "Те, кто желает мне смерти" Сейчас в сети опубликовали первые кадры со съемок "Те, кто желает мне смерти", которые рассекретили актерский состав ленты. Известно, что в триллере "Те, кто желает мне смерти" сыграли : Анджелина Джоли – спасительница Ханна Фабер

Финн Литтл – мальчик Коннор

Николас Холт – Патрик Блэквелл

Эйдан Гиллен – Джек Блэквелл

Тайлер Перри

Джон Бернтал – Гаррисон

Медина Сенгор и др. В комментарии изданию Анджелина Джоли призналась, что ей интересно было приступить к работе над триллером "Те, кто желает мне смерти". Актрисе пришлось в прямом смысле слова попотеть на съемках и испачкаться, ведь ее героиня – доблестная спасительница. Кроме этого, работа с актером Финном Литтлом сумела удивить ее: подросток с легкостью вжился в свою роль, выполнял все сложные трюки и мог заплакать, когда это требовал сюжет. Остался в восторге от сотрудничества с Джоли и Финн Литтл. Анджелина замечательная! Она была очень веселой в процессе работы, поэтому сниматься с ней – одно удовольствие. На съемочной площадке, и за его пределами она выступает в роли наставницы. Она очаровательна! Мне очень повезло, – поделился Финн Литтл. Премьера триллера "Те, кто желает мне смерти" запланирована на 13 мая.

Главные герои триллера "Те, кто желает мне смерти" / Фото People

Анджелина Джоли в триллере "Те, кто желает мне смерти" / Фото People