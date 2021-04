У мережі з'явились перші фото зі зйомок трилера "Ті, хто бажає мені смерті" (Those Who Wish Me Dead). Головну роль у стрічці зіграла Анджеліна Джолі. Голлівудська красуня стала рятувальницею у цьому трилері, чим здивувала своїх прихильників.

"Ті, хто бажає мені смерті": сюжет і перші фото Фільм "Ті, хто бажає мені смерті" зняли за однойменним романом Майкла Коріти, який вийшов на прилавки у 2014 році. За сюжетом, головна героїня Ханна переживає непростий емоційний етап. рятувальниця не змогла врятувати від смерті 3 людей, які загинули під час пожежі. Дивіться також Без Джолі та Пітта: які актори зіграють головні ролі у римейку "Містер і місіс Сміт Вона почувається винною і абсолютно зломленою. З одного боку, вона безстрашна рятівниця і трохи адреналінова наркоманка, а з іншого – пережила трагедію і відчуває свою відповідальність за те, що трапилося,

– розповіла Анджеліна Джолі про свою героїню.

Анджеліна Джолі в ролі рятувальниці / Фото People У лісах Монтани Ханна зустрічає 12-річного хлопчика, який потребує її допомоги. Виявилось, що підліток став свідком моторошного вбивства. Втекти звідти непоміченим йому не вдалось, а тому тепер на хлопчика полюють кілери-близнюки. Єдиною, хто може допомогти дитині врятуватись, є Ханна, яка знає бездоганно цю місцевість і може обхитрувати найманців. Але завдання ускладнюють лісові пожежі, тому головні герої будуть запекло боротись за життя. Рекомендуємо 10 чудових фільмів для тих, хто прагне щось змінити у житті Актори трилера "Ті, хто бажає мені смерті" Наразі у мережі опублікували перші кадри зі зйомок "Ті, хто бажає мені смерті", які розсекретили акторський склад стрічки. Відомо, що у трилері "Ті, хто бажає мені смерті" зіграли: Анджеліна Джолі – рятувальниця Ханна Фабер

Фінн Літтл – хлопчик Коннор

Ніколас Голт – Патрік Блеквелл

Ейдан Гіллен – Джек Блеквелл

Тайлер Перрі

Джон Бернтал – Гаррісон

Медіна Сенгор та ін. У коментарі виданню Анджеліна Джолі зізналась, що їй цікаво було приступити до роботи над трилером "Ті, хто бажає мені смерті". Актрисі довелось у прямому значенні слова попітніти на зйомках і замаститись, адже її героїня – доблесна рятувальниця. Окрім цього, робота з актором-початківцем Фінном Літтлом зуміла здивувати її: підліток з легкістю вжився у свою роль, виконував всі складні трюки і міг заплакати, коли це вимагав сюжет. Залишився в захваті від співпраці з Джолі і Фінн Літтл. Анджеліна чудова! Вона була дуже веселою у процесі роботи, тому зніматися з нею – одне задоволення. На знімальному майданчику, та й за його межами вона виступає в ролі наставниці. Вона чарівна! Мені дуже пощастило, – поділився Фінн Літтл. Прем'єра трилера "Ті, хто бажає мені смерті" запланована на 13 травня.

Головні герої трилера "Ті, хто бажає мені смерті" / Фото People

Анджеліна Джолі у трилері "Ті, хто бажає мені смерті" / Фото People