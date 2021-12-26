Том Круз, Скарлетт Йоханссон, Алек Болдуин: самые громкие скандалы мира кино в 2021 году

Во время съемок фильмов нередко случаются различные курьезные, непонятные и, к сожалению, трагические ситуации. О них и самых громких скандалах 2021 года читайте в нашем материале.

В этом году весь мир подняла на ноги новость о смерти оператора из Украины – Галины Хатчинс. Несчастные случаи во время съемок случаются часто, к сожалению. Настоящий скандал разгорелся между Disney и Скарлетт Йоханссон, а Том Круз снова попал в скандальные новости из-за своего взрывного характера.

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Почему украинцев возмутил второй сезон "Эмили в Париже", почему наследники Гуччи раскритиковали фильм с Леди Гагой, и что не так с Крисом Нотом, – читайте в нашем материале, где мы собрали все громкие скандалы киномира в 2021 году.

Самые громкие скандалы мира кино в 2021 году

Джоан Роулинг не пригласили на съемки

По случаю 20-летия выхода первого фильма о Гарри Поттере, авторы франшизы решили сделать подарок всем поклонникам. 1 января 2022 года состоится премьера специальной ретроспективы "Двадцатая годовщина Гарри Поттера: возвращение в Хогвартс", в которой покажут, как актеры поттерианы побывали в оригинальных декорациях Хогвартса, а также расскажут об истории создания лент и деталях съемок.

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В новом спецэпизоде снялись Дэниел Рэдклифф, Эмма Уотсон, Руперт Гринт и другие герои истории о юном волшебнике. Однако, когда опубликовали тизер к ленте, самые внимательные фанаты заметили, что Джоан Роулинг не была указана в анонсе ретроспективы. А это значит, что автора серии книг о Гарри Поттере не пригласили принять участие в новом фильме. В то же время HBO Max сообщил, что к созданию специального выпуска привлекли лишь оригинальный актерский состав фильмов и съемочную команду.

Напомним, Роулинг серьезно раскритиковали в июне 2020 года, когда она заявила об антитрансгендерной позиции в твиттере. Тогда же звезды Дэниел Рэдклифф, Эмма Уотсон и Руперт Гринт выступили против ее высказываний и поддержали трансгендеров. В ответ на обвинения в критике писательница заявила, что не выступает против трансгендерности, но "стирание понятия половой принадлежности мешает многим людям осмысленно обсуждать собственную жизнь".

В результате скандала, фанаты поттерианы в соцсетях запустили хэштег #IStandWithJKRowling с требованием позвать Роулинг в специальный выпуск. Зрители с нетерпением ждут новую картину, но возмущаются по поводу такой ситуации. Некоторые пишут, что киносервис зарабатывает на ее творчестве, но отказывает как создателю "Гарри Поттера" в участии. Пользователи также разочаровано реагируют на решение Дэниела Рэдклиффа и остальных актеров принять участие в спецвыпуске без Роулинг, говоря, что их карьеры не сложились бы без самого факта существования произведений писательницы.

Больше реакции поклонников под хэштегом #IStandWithJKRowling:

"Джоан Роулинг сделала мое детство счастливее, я выросла на ее книгах. Серьезно? Не пригласить автора, благодаря которой это все существует? Это низко. Я готова смотреть эту программу с участием одной Роулинг и без этой команды, которая против нее";

"Герои Роулинг – Гарри Поттер, Гермиона Грейнджер и Рональд Уизли – будут любимыми детьми во всем мире еще долго после того, как уже будут забыты безумные Руперт Гринт, Дэниел Рэдклифф и Эмма Уотсон";

"Это как день рождения без именинницы".

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Гарри Поттер 20 лет: Возвращение в Хогвартс: смотрите трейлер

Сорванные съемки "Миссии невыполнимой"

Голливудский актер Том Круз неоднократно попадал в скандальные новости из-за своего взрывного характера. Однако, с тех пор как стартовали съемки фильма "Миссия невыполнима 7", не утихали обсуждения о сложных условиях труда.

Съемки "Миссии невыполнимой 7" неоднократно приостанавливали, а график съемок меняли. Добавила трудностей пандемия коронавируса и привлечение Тома Круза к другим проектам, в частности к работе над фильмом "Лучший стрелок: Маверик".

Еще весной 2020 года часть съемочной команды была заблокирована в отеле Италии. С этого и началась серия неудач. Интересно, что Том Круз готов был создать городок из трейлеров, в которых жили бы исключительно члены съемочной группы.

Однако, когда актер увидел, что его подчиненные не соблюдают дистанции друг от друга, он не сдержал своего гнева. Тогда в сеть слили запись, где Том Круз кричит на съемочную группу, требуя соблюдения всех правил в условиях пандемии COVID-19.

Последний раз съемочную группу боевика отправили на карантин на две недели в июне 2021 года.

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Отметим, что франшиза "Миссия невыполнима" навсегда изменила карьеру Тома Круза и существенно повлияла на самого актера. В первом фильме он снялся 25 лет назад. Как все началось и продолжалось, читайте в нашем материале

"Миссия невыполнима 7": смотрите трейлер

Смерть на площадке с Болдуином

На ранчо Бонанза-Крик во время съемок вестерна "Ржавчина" от выстрела актера Алека Болдуина погибла кинооператор из Украины – 42-летняя Галина Хатчинс. Ее довезли до больницы, однако спасти не удалось. Во время выстрела осколки пули разлетелись и, кроме оператора, попали еще и в режиссера Джоэла Соуза. Ему ранили ключицу, однако, сейчас он себя чувствует хорошо.

В трагедии обвиняют "неопытную и зеленую" оружейницу Анну Гутьеррес, которая якобы не умела заряжать оружие холостыми патронами. Выяснили, что Болдуин получил оружие от помощника режиссера. Тот сказал, что пистолет можно использовать, не подозревая, что он заряжен боевыми патронами.

В процессе следствия, представитель съемочной площадки подчеркнул, что произошел несчастный случай. Алек Болдуин заявил, что не нажимал на спусковой крючок пистолета. Актер подчеркнул, что никогда бы не навел пистолет на человека.

Режиссер фильма подала в суд на Болдуина и подчеркнула, что в сценарии "Ржавчины" не было эпизода с выстрелом. Женщина считает, что актер должен был сам проверить, заряжен ли револьвер, или же попросить, чтобы кто-то из команды сделал это при нем. Впрочем, родители украинки Галины Хатчинс не обвиняют Болдуина в ее смерти.

Несмотря на это, вся команда хочет, чтобы ленту "Ржавчина" увидели на больших экранах.

Алек Болдуин во время съемок застрелил оператора из Украины: смотрите видео 24 канала

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Скандал между Disney и Скарлетт Йоханссон

"Черная вдова" – это первый сольный фильм с Наташей Романовой и девятое появление Скарлетт Йоханссон в роли Черной вдовы в кинематографической вселенной Marvel. Украинские поклонники увидели фильм 8 июля 2021 года. Однако, одновременно с выходом фильма в кинотеатрах, лента вышла на Disney+. По поводу этого 29 июля 2021 года с жалобой в Высший суд Лос-Анджелеса обратились представители Йоханссон.

В ней говорилось о том, что одновременный релиз "Черной вдовы" в кинотеатрах и на Disney+ не только нарушает контракт, по которому актриса работала с Disney, а также негативно повлияло на кассовые сборы, в результате и на ее гонорар.

Представители корпорации ответили, что не нарушали условий контракта с исполнительницей роли Наташи Романовой. Они подчеркнули, что для жалобы нет абсолютно никаких оснований. В частности их особенно огорчило то, что в иске откровенно игнорируют ужасные длительные последствия пандемии COVID-19. Позже юрист компании Disney Дэниел Петрочелли сказал, что иск Скарлетт – это тщательно спланированная пиар-кампания.

За 4 месяца разговоров стороны в досудебном порядке урегулировали этот конфликт. Алан Бергман подтвердил это и сообщил, что компания "намерена двигаться вперед вместе с актрисой относительно будущих проектов".

Я счастлива, что решила наши разногласия. Я невероятно горжусь работой, которую мы проделали вместе на протяжении многих лет, и мне очень нравятся мои творческие отношения с командой,

– отметила Йоханссон.



Скарлетт Йоханссон / Фото Business Upturn

Наследники Альдо Гуччи раскритиковали фильм "Дом Гуччи"

Главной сенсацией конца осени, безусловно, стал биографический драматический триллер от Ридли Скотта – "Дом Гуччи" с Леди Гагой, Адамом Драйвером, Аль Пачино, Джаредом Лето, Сальмой Хайек и Джереми Айронсом в главных ролях. Лента основана на книге Сары Гэй Форден "Дом Гуччи: сенсационная история убийства, безумия, гламура и жадности", в которой говорится о планах экспрессивной Реджани убить ее бывшего мужа Маурицио. За это она была осуждена в 1998 году. Украинская премьера фильма состоялась 25 ноября 2021 года.

Известно, что критикам не очень понравился сценарий, но они не отрицают, что в фильме достаточно яркой картинки, харизматичных актерских работ и любимой темы о конфликтах состоятельных людей. Кстати, игру Леди Гаги они назвали "невероятно веселой и трогательной". За роль Реджани звезда получила премию Нью-Йоркского круга кинокритиков.

От зрителей лента также получила много положительных отзывов. Кое-кто отметил, что "Дом Гуччи" – божественный, вкусный, а актерский состав показывает лучшую игру года. Однако, пока зрители доказывают великолепную игру Гаги, лента получила негативные отзывы от членов семьи Гуччи. В частности Реджани выразила свое раздражение тем, что Гага не встретилась с ней до съемок в биографическом фильме. Кроме того, двоюродный брат Маурицио Гуччи прокомментировал, что семья "по-настоящему разочарована".

Представители семейства Гуччи через итальянское информационное агентство ANSA также опубликовали заявление, в котором раскритиковали тот факт, что Патриция Реджани (Леди Гага), которая была осуждена в 1998 году за организацию убийства Маурицио Гуччи (Адама Драйвера), "изображается не только в фильме, но и в заявлениях съемочной группы как жертва, которая пыталась выжить в мужской шовинистической корпоративной культуре".

Больше тезисов из заявления наследников Гуччи:

Пишут, что фильм имеет "тон и отношение к главным героям известных событий, которые никогда не были такими";

В 1980-е, когда происходят события фильма, "у Gucci было несколько женщин, которые занимали руководящие позиции", независимо от того, были они членами семьи или нет. Например, президент Gucci America, глава глобальных PR и коммуникаций, а также член Совета директоров Gucci America;

"Гуччи – это семья, которая живет чтя работу своих предков, чья память не заслуживает того, чтобы их беспокоить, чтобы поставить ложный спектакль, несправедливый к его главным героям";

"Дом Гуччи" 2021: смотрите трейлер

Крис Нот потерял роль в сериале из-за сексуальных домогательств

Голливудского актера Криса Нота, которого знают по роли Мистера Бига в сериале "Секс в большом городе", уволили из проекта "Уравнитель" (The Equalizer). Все это из-за обвинений в сексуальном насилии и домогательствах.

Крис Нот больше не будет сниматься в дополнительных эпизодах, это вступает в силу немедленно,

– говорится в заявлении Universal Television и CBS.

Сперва обвинение выдвинули две женщины, не знакомые между собой. По их словам, злодеяния мужчины якобы произошли в 2004 году в Лос-Анджелесе и в 2015 году в Нью-Йорке. Однако, Крис Нот ответил, что секс происходил по взаимному согласию. Интересно, что во время второго случая Крис Нот уже был женат на Таре Уилсон.

Позже стало известно о еще двух женщинах, которые обвинили актера в сексуальном насилии – актрисе Зои Листер-Джонс и модели Беверли Джонсон.

Сара Джессика Паркер, Кристин Дэвис и Синтия Никсон сделали совместное заявление, в котором поддержали не коллегу, а женщин, выступивших против него. Кроме этого, многие компании и бренды уже отказались от сотрудничества с актером.

Если вы пропустили Крис Нот потерял 12 миллион долларов: кто отказался сотрудничать с актером после секс-скандала

В сериале "Эмили в Париже" украинку показали воровкой

Недавно вышел второй сезон модного сериала "Эмили в Париже", четвертая серия которого очень возмутила Украину. В ней появилась героиня из Киева по имени Петра. Она ворует вещи из магазина, имеет неуклюжий вид и боится депортации в Украину. Ее изобразили в образе стереотипной блондинки, с некрасивым макияжем, локонами и крупными украшениями.

Зрители заверили, что сценаристы наделили ее лишь стереотипными характеристиками. Почему создатели решили, что Петра должна выглядеть неуклюжей и странной? "Это нельзя игнорировать", – отмечают украинцы в сети. Кроме этого, отметили, что никогда не было так стыдно во время просмотра сериала, пока не увидели девушку во втором сезоне "Эмили в Париже". Блогерша Евгения Гаврилко также очень эмоционально отреагировала на такую ситуацию. Она считает, что это "недорогой трюк, абсолютный скандал и позор".

Я не могу поверить, что это все еще происходит в 2021 году. Время, когда мы демонстрируем уважение ко всем нациям и полам. Время, когда мы боремся со всеми стереотипами. Время, когда никто не смеется с таких жалких вещей,

– поделилась она.

Кроме этого, Минкульт уже отреагировал на скандал и подчеркнул, что текст нашей позиции пришлет Netflix. По словам Александра Ткаченко, с популяризацией нашей культуры, европейцы и американцы должны были слышать о наших художниках. Хотя бы и о диригенте Оксане Лынив, теннисистке Элине Свитолиной, певице Джамале, или дизайнере Вите Кин. Иначе придется дальше "бороться со стереотипами", – подчеркнул Ткаченко.

Пока сеть свирепствует из-за стереотипов, Оля Цибульская вступилась за режиссеров. Звезду не разгневало то, что, по сюжету, Петра "ворует сумки, тупит и боится депортации". Она убеждена, что создатели "Эмили в Париже" руководствовались историей художественного вымысла – хотели "зацепить" зрителя, а не обидеть украинцев. По ее мнению, Петра – это всего-навсего конкретный образ, а не обобщенный портрет народа. Ее якобы ввели в сериал для драматургии.