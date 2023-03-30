Это полнометражный режиссерский дебют Максима Наконечного, продюсера документального хита Алины Горловой "Этот дождь никогда не кончится", ставший призером фестивалей IDFA (крупнейший в мире документальный кинофестиваль) и Docudays UA.

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Подборка интересных фактов о фильме "Видение бабочки"

24 Канал собрал интересные факты о фильме, который уже вот-вот выйдет на большие экраны.

Идея, сюжет и название фильма

Идея фильма возникла у режиссера в 2018 году, когда он монтировал документальный сериал "Невидимый батальон" об украинских женщинах на войне. Одна из героинь тогда рассказала, что договорилась со своими собратьями, чтобы те ее скорее убили, чем позволили оказаться во вражеском плену. По словам режиссера Максима Наконечного, сюжет стал результатом рассуждений о том, что будет ждать такую женщину, если ее все же схватит враг.

Рабочее название фильма было "Спас", однако было изменено на "Видение бабочки" — чтобы не иметь религиозной коннотации, а также больше отразить героиню — воительницу с позывной "Бабочка", которая возвращается из плена и не желает быть в позиции жертвы, борется за собственное видение своей жизни.

"Видение бабочки": смотрите трейлер фильма

Актерский состав и работа над ролями

Главную роль в фильме исполнила Рита Бурковская, известная с картины "Парфенон" литовского режиссера Мантаса Кведаравичюса, которого российские военные убили в осажденном Мариуполе весной 2022 года.

Режиссер и актриса работали таким образом, что исполнительница роли могла создавать образ героини — отличный от первоначальной идеи. Чтобы лучше его проработать, Бурковская общалась с женщинами, опыт которых был подобен истории ее персонажа — военными, ветеранками, бывшими пленными.

Сложной была и физическая подготовка, ведь во время съемки необходимо было то похудеть, то набрать вес. Бурковская занималась тренировками и работала с диетологом. Также она научилась основам работы с беспилотниками и закончила курс по парамедицине в добровольческом батальоне "Госпитальеры".

Рита Бурковская в фильме "Видение бабочки" / Фото "Артхаус Трафик"

Роль мужчины главной героини выполняет Любомир Валивоц, актер театра, кино и телевидения Также в актерский состав вошла Наталья Ворожбит, известная драматургиня, сценарист фильма "Киборги" и сериала "Поймать Кайдаша", режиссер ленты "Плохие дороги".

Одну из ролей исполнил актер, офицер и волонтер Мирослав Гай. В фильме также привлечены реальные врачи, военные, в том числе бывшие пленники.

Совторник сценария — писательница и кинорежиссер Ирина Целик, известная своим документальным хитом "Земля голубая, как апельсин", отмеченным на Санденсе. По словам Наконечного, он сам наметил сюжет, а Целик привнесла детали и провела блестящую работу над диалогами.

Фото из фильма "Видение бабочки" / фото "Артхаус Трафик"

Международное признание

Мировая премьера "Видение бабочки" состоялась на 75-м Каннском фестивале в конкурсной программе "Особый взгляд". Это вторая по важности фестивальная секция.

Фестивальная история картины продолжается: "Видение бабочки" уже показали более чем в 20 странах мира: Франции, Румынии, Хорватии, Германии, Чехии, Сербии, Боснии, Финляндии, Канаде, Люксембурге, Южной Корее, Бразилии, Латвии, Польше, Греции, Швеции. Австралии, Испании, США, Норвегии, Италии, Бельгии, Индии и Литве. Самый свежий фестивальный показ состоялся в Гааге – на Международном кинофестивале о правах человека Movies that Matter в Гааге.

Лента получила признание и в Украине - "Видение бабочки" признали Лучшим украинским фильмом 2022 года по версии Одесского международного кинофестиваля (прошёл в рамках Варшавского международного кинофестиваля).

Также картина получила 5 номинаций на Национальную премию кинокритиков "Киноколо" (Лучший полнометражный игровой фильм, режиссер, актриса, сценарий и Открытие года).

Фото из фильма "Видение бабочки" / фото "Артхаус Трафик"

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Отзывы западных СМИ и украинских изданий

"Видение бабочки" высоко оценили кинокритики. Да, издание The Hollywood Reporter написало, что фильм "внушает надежду", а игра Риты Бурковской "очень выразительна", Deadline назвало его "самым своевременным фильмом в Каннах", а Screen Daily – "строгим, но убедительным".

Украинские издания также описывают фильм положительно. LiRoom: "Один из сильнейших фильмов о нашей войне с Россией". Cineast: "Это кино и есть о свободе. О способности бороться, несмотря на боль и усталость, о желании жить и любить, о способности человека выдерживать сложные жизненные обстоятельства и исходить из них сильнее".

Фото из фильма "Видение бабочки" / фото "Артхаус Трафик"