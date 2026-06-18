В Україні вийде нова сімейна комедія, яка змусить повірити у справжнє диво

В Україні відбудеться прем'єра сімейної комедії "S Миколай та загублений лист" виробництва Big Hand Films. Це історія, що вкотре нагадує: дива трапляються з тими, хто в них вірить.

Відсьогодні тизер можна побачити в усіх кінотеатрах країни. У матеріалі 24 Каналу розповімо більше про прем'єру, коли стрічка побачить світ, сюжет та хто зіграє головні ролі.

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Коли прем'єра українського фільму "S Миколай та загублений лист"?

Особливе місце у серці кожної дитини займає День Святого Миколая. Адже образ доброго покровителя дітей – це символ, який дарує радість, підтримує віру в дива та надихає на добрі вчинки. Сьогодні Святий Миколай не лише зберігає багатовікову культурну спадщину, а й формує сучасну українську святкову традицію.

Сімейний фільм "S Миколай та загублений лист" відкриє сезон святкових фільмів у кінотеатрах, і продовжить традицію спільного перегляду затишних зимових кінострічок на великому екрані.

Стрічка виходить у прокат 19 листопада 2026 року.

"S Миколай та загублений лист": дивіться онлайн тизер фільму

Про що сюжет та хто зіграє ролі?

За сюжетом, напередодні свята Миколая успішний, але цинічний і жадібний Борис потрапляє в аварію, після якої починає бачити поруч із собою маленького хлопчика – самого себе в дитинстві.

Тепер, поки не настало свято, він має виконати свою дитячу мрію, інакше він назавжди втратить здатність відчувати радість, а Святий Миколай – свою чарівну силу.

Роль Святого Миколая виконує Віктор Жданов, а Бориса зіграв Артемій Єгоров.



Віктор Жданов та Артемій Єгоров у фільмі / Фото Пресслужба

Також у фільмі знялися Олександр Швець, Тетяна Малкова, Ірина Кудашова, Іван Бліндар, Ірина Сопонару, Михайло Кукуюк, Марія Мархай, Макар Ніколенко, Ігор Портянко, Олена Хохлаткіна, Анастасія Дем'яненко, Валентина Вовченко, Кіра Мещерська, Олександр Зарубей, Надія Хільська, а також папійон Джессі.

Режисер-постановник фільму – Олександр Кирієнко ("Вартові Різдва"), оператор-постановник – Костянтин Пономарьов ("Конотопська відьма").