Сара Джессіка Паркер заінтригувала у тизері продовження "Сексу і міста" – дивіться відео

HBO Max на ютуб-сторінці показав перший офіційний тизер перезапуску "Сексу і міста". У ролику Сара Джессіка Паркер повідомляє, що продовження вийде у грудні.

У відео також показали бекстейдж зі зйомок з головними героями – Сарою Джессікою Паркер, Синтією Ніксон та Крістін Деві. Нагадаємо, зйомки стартували на початку липня у Нью-Йорку.

​До теми HBO Max заінтригував офіційними відеокадрами перезапуску "Сексу і міста"

Серіал "Секс і місто" 2021: дивіться тизер

Що відомо про перезапуск "Сексу і міста"

На початку липня у Нью-Йорку стартували зйомки продовження культового серіалу 2000-х "Секс і місто". На офіційній інстаграм-сторінці перезапуску з’явився перший офіційний кадр із фільмування;

Пізніше з’явилися ще нові фото із 50-річними мешканками Мангеттена – Сарою Джессікою Паркер, Синтією Ніксон та Крістін Девіс – у стильних образах;

Сценарій продовження "Сексу і міста", який "злили" в мережу, ставить жирну крапку в стосунках Керрі Бредшоу та Містера Біга;

Містер Біг з’явився на зйомках перезапуску "Сексу і міста";

Сара Джессіка Паркер і Кріс Нот показали спільні романтичні фото;

Сара Джессіка Паркер, Синтія Ніксон і Крістін Девіс представили на знімальному майданчику серіалу "Секс і місто" (And Just Like That) нового члена команди – актрису Ніколь Арі Паркер, яка, за чутками, замінить Саманту.