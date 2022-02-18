Сенцов і Жадан: прем'єра кліпу на саундтрек до фільму "Носоріг"

Олег Сенцов та гурт "Жадан і Собаки" 18 лютого о 18:30 представили кліп пісні "Веди", що стала офіційним саундтреком фільму "Носоріг". Прем'єра кліпу відбулася на найбільшому екрані у Європі – фасаді ТРЦ Гулівер (Спортивна пл. 1А).

Автором тексту треку виступив відомий письменник Сергій Жадан, автор музики – Євген Турчинов, учасник гурту "Жадан та Собаки".

Кліп знято у співпраці зі студентами курсу Filmmaking Kyiv Academy of Media Arts, набір #KAMA17. Автор ідеї та режисер монтажу – Сергій Котляров, оператор – Тарас Меренков.

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"Жадан і Собаки" – українська рок-група з Харкова, яка утворилася внаслідок тісної співпраці Сергія Жадана із гуртом «Собаки в космосі».

У широкий український прокат "Носоріг" вийде 17 лютого 2022 року. Онлайн-реліз кліпу пісні "Веді" заплановано на 18 лютого.

Жадан і Собаки – Веди: дивіться відео онлайн

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"Носоріг" – кримінальна драма про бурхливі 90-ті українські режисери Олега Сенцова. Світова прем'єра фільму відбулася на 78-му Венеційському кінофестивалі в офіційній конкурсній програмі "Горизонти", українська – восени цього року на Київському тижні критики.

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Стрічка Сенцова була визнана найкращою на Стокгольмському міжнародному кінофестивалі, а права на онлайн-прем'єру набув стрімінгового сервісу Netflix.