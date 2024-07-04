I'll be there for you: який зараз мають вигляд актори з легендарного серіалу "Друзі"

Легендарний та улюблений серіал мільйонів "Друзі" транслювався на екранах з 1994 до 2004 року. Історія про шістьох друзів з Нью-Йорку захопила увагу глядачів по всьому світові. Люди чекали на нові серії, щоб дізнатися, які ще пригоди та випробування чекають на героїв ситкому. Пройшло вже багато часу після виходу серіалу, але він залишається актуальним.

На жаль, не всі актори, які виконали головні ролі, живі. 28 жовтня 2023 року, зокрема, у віці 54 роки помер Метью Перрі. Смерть настала у його будинку, що розташовується у Лос-Анджелесі. Тоді розслідування встановило, що актор пішов з життя через надмірну дію кетаміну. Однак у червні цього року з'явилася інформація, що деякі люди можуть бути причетні до смерті Метью, передає Кіно 24.

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У сьогоднішньому матеріалі дізнавайтеся, як зараз виглядають головні герої серіалу "Друзі", які змогли побудувати близькі стосунки й в ральному житті, а не лише на екрані.

Як змінилися актори з серіалу "Друзі"

Дженніфер Еністон – Рейчел Карен Грін

Дженніфер Еністон / Колаж Кіно 24, фото з інстаграму friends, фото з інстаграму акторки

Кортні Кокс – Моніка Е. Геллер

Кортні Кокс / Колаж Кіно 24, фото з інстаграму friends, фото з інстаграму акторки

Ліза Кудров – Фібі Буфе

Ліза Кудров / Колаж Кіно 24, фото з інстаграму friends, фото з інстаграму акторки

Метт Леблан – Джої Трібіані

Метт Леблан / Колаж Кіно 24, фото з інстаграму friends, фото з інстаграму актора

Меттью Перрі – Чендлер Бінг

Меттью Перрі / Колаж Кіно 24, фото з інстаграму friends, фото з інстаграму вже покійного актора

Девід Швіммер – Рос Геллер

Девід Швіммер / Колаж Кіно 24, фото з інстаграму friends, скриншот з відео

Про що серіал "Друзі"

У серіалі "Друзі" розповідається про шістьох друзів, які мешкають у Нью-Йорку. Вони настільки нерозлучні, що навіть живуть разом або поряд. Герої полюбляють збиратися у кафе, що називається Central Perk. Друзі постійно жартують та стають учасниками кумедних ситуацій. За їх життям дуже цікаво спостерігати.

"Друзі": дивіться онлайн трейлер серіалу

Зізнавайтеся, ви так само любите серіал "Друзі", як наша редакція? Улюблені герої настільки полюбилися глядачам, що за їх життям цікаво спостерігати навіть зараз – коли пройшло вже багато років.