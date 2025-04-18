Спотворена реальність про українську дівчинку: що не так із серіалом "Хороша американська сім'я"

Серіал "Хороша американська сім’я" стрімко завойовує популярність у мережі та стає предметом активного обговорення в соцмережах. У центрі сюжету – історія подружжя з США, яке вирішує всиновити дитину.

У соцмережах точаться жваві дискусії: хтось співчуває героям, інші – обурені їхніми вчинками. Дехто піддає сумніву правдивість викладеної історії. У новому матеріалі від Кіно 24 ми розповідаємо, що, на думку коментаторів, не так із цим серіалом.

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Що не так із серіалом "Хороша погана дівчинка"

На думку глядачів, серіал подає історію у неправдивому світлі. Дехто з коментаторів стверджує, що краще переглянути документальний фільм за участі самої Наталії, де можна почути її справжні інтерв'ю.

Також обурює образ матері, яка, за словами користувачів, насправді поводилася з дитиною жорстоко: била та вигнала десятирічну дівчинку з дому. У фільмі ж, на думку глядачів, цю жінку зобразили майже як святу, що викликає здивування й обурення з приводу вибору режисера.

Крім того, глядачів звертають увагу на зовнішність акторки, яка грає Наталю, зазначаючи, що її образ подано в надто негативному вигляді.



Серіал "Хороша американська сім'я" / Кадр із серіалу

У дописах також часто згадується, що в реальних інтерв'ю Грейс виглядає набагато приємнішою та викликає співчуття. Багато глядачів вважають, що відповідальність у цій історії більше лежить на батьках, ніж на самій дівчинці.

Окреме обурення викликає у користувачів те, як у серіалі зображено Україну – у негативному світлі, що створює хибне враження, ніби торгівля дітьми в країні є звичним явищем.

"Хороша погана дівчинка": дивіться онлайн трейлер серіалу

Що насправді відомо про Наталію Грейс