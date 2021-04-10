У мережі з'явилось нове фото серіалу про Анну Болейн, яку зіграла темношкіра актриса

Мінісеріал про британську королеву Анну Болейн привертає все більшу увагу глядачів. Головну роль у стрічці зіграла темношкіра актриса Джоді Тернер-Сміт, що викликало хвилю хейтерства у мережі та зробило проєкт скандальним. Автори серіалу вирішили презентувати нове фото, показавши головних зірок в їхніх образах.

На опублікованому кадрі виконавиця ролі Анни Болейн постала у розкішній смарагдовій сукні, що відповідала стилю XVI століття. Окрім цього, Джоді Тернер-Сміт одягнула головний убір, в якому королева поставала на малюнках.

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Цікаво, що на новому фото кіномани могли оцінити не тільки перевтілення актриси, але й її колегу по знімальному майданчику. У мінісеріалі про Анну Болейн зіграє також Марк Стенді, який перевтілиться у короля Генріха VIII. Перед камерою виконавці головних ролей позували на троні, а Джоді Тернер-Сміт ніжно притулилась до чоловіка.



Головні актори серіалу про Анну Болейн / Фото Variety

Скандал з серіалом про Анну Болейн