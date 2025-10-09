Тож сьогодні редакція Кіно 24 підготувала добірку серіалів, які вийшли на Netflix у 2025 році. Можливо, у списку ви знайдете ті, які пропустили або на які не звернули увагу.
Не пропустіть Шикарний підлітковий серіал, який зараз дивляться у всьому світі
Які нові серіали на Netflix подивитися?
"Старий пес, нові трюки"
- Кількість сезонів: 1
- Кількість серій: 9
Сільський ветеринар працює в елітному зообутіку разом зі своєю племінницею. Це історія про зіткнення двох поколінь, які живуть у різних світах.
"Старий пес, нові трюки": дивіться трейлер онлайн
"Гостя"
- Кількість сезонів: 1
- Кількість серій: 20
У серіалі розповідається про пару, яка пережила зраду, а тепер намагається врятувати свій шлюб. Раптом у їхньому будинку з'являється загадкова жінка з минулого героїні.
"Гостя": дивіться трейлер онлайн
Фільми та серіали показують, що найголовніше – вірити в успіх, попри все. Favbet також підтримує жагу до перемоги. Тут зручний сервіс та широкий вибір ігор – все, аби задовольнити найвибагливіших гравців.
Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтесь правил (принципів) відповідальної гри
ТОВ «БУКМЕКЕРСЬКА КОМПАНІЯ "ФАВБЕТ". Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет від 20.04.2021 року, видана згідно з рішенням Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей про видачу ліцензії № 137 від 05.04.2021. Термін дії ліцензії – 5 років.
"Ліенн"
- Кількість сезонів: 1
- Кількість серій: 16
Головна героїня прожила з чоловіком 33 роки, але він залишає її заради іншої жінки, тож життя Ліенн перевертається з ніг на голову. Впоратися з усім їй допомагає гумор і підтримка родини.
"Ліенн": дивіться трейлер онлайн
"У багні"
- Кількість сезонів: 1
- Кількість серій: 8
Гледіс Герра і група в'язнів прибувають до в'язниці Ла-Кебрада. Не маючи досвіду у тюремному світі, вони потрапляють у складну ситуацію та об'єднуються назавжди.
У серіалі показана трансформація в'язнів. Вони змушені зіштовхнутися з тюремним життям і режимом, шукати власне місце, боротися за права і переваги, чинити опір гнобленню.
"У багні": дивіться трейлер онлайн
До речі! Раніше ми писали про фільми, які ви могли пропустити.