Тож сьогодні редакція Кіно 24 підготувала добірку серіалів, які вийшли на Netflix у 2025 році. Можливо, у списку ви знайдете ті, які пропустили або на які не звернули увагу.

Не пропустіть Шикарний підлітковий серіал, який зараз дивляться у всьому світі

Які нові серіали на Netflix подивитися?

"Старий пес, нові трюки"

Кількість сезонів : 1

: 1 Кількість серій: 9

Сільський ветеринар працює в елітному зообутіку разом зі своєю племінницею. Це історія про зіткнення двох поколінь, які живуть у різних світах.

"Старий пес, нові трюки": дивіться трейлер онлайн

"Гостя"

Кількість сезонів : 1

: 1 Кількість серій: 20

У серіалі розповідається про пару, яка пережила зраду, а тепер намагається врятувати свій шлюб. Раптом у їхньому будинку з'являється загадкова жінка з минулого героїні.

"Гостя": дивіться трейлер онлайн

"Ліенн"

Кількість сезонів : 1

: 1 Кількість серій: 16

Головна героїня прожила з чоловіком 33 роки, але він залишає її заради іншої жінки, тож життя Ліенн перевертається з ніг на голову. Впоратися з усім їй допомагає гумор і підтримка родини.

"Ліенн": дивіться трейлер онлайн

"У багні"

Кількість сезонів : 1

: 1 Кількість серій: 8

Гледіс Герра і група в'язнів прибувають до в'язниці Ла-Кебрада. Не маючи досвіду у тюремному світі, вони потрапляють у складну ситуацію та об'єднуються назавжди.

У серіалі показана трансформація в'язнів. Вони змушені зіштовхнутися з тюремним життям і режимом, шукати власне місце, боротися за права і переваги, чинити опір гнобленню.

"У багні": дивіться трейлер онлайн

