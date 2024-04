Кіно 24 підібрав одні з найпопулярніших серіалів за мотивами відеоігор. Ці кінокартини були у топах рейтингів та отримали немалу кількість премій. Їх варто переглянути навіть у тому випадку, якщо ви не фанат тієї чи іншої гри.

До слова Захопливі фільми, які доводять, що у житті немає нічого неможливого

"Останні з нас"

Жанр: пригоди, постапокаліптика

Країна: США

Режисер: Крейг Мезін, Ясміла Жбаніч, Ніл Дракманн

Рейтинг IMDb: 8.7

Гра та серіал показують історію контрабандиста Джоела та його юну супутницю. Вони намагаються вижити у світі, що спустошений через пандемію грибка. Заражені ним стають людожерами. У страшних реаліях є шанс на життя: 14-річна дівчинка має імунітет до інфекції, а отже після досліджень може стати ключем для створення ліків.

"Останні з нас": дивіться трейлер онлайн

Відеогра The Last of Us стала однією з найбільш продаваних, а серіал за її сюжетом отримав 8 нагород кінопремії Еммі. Другий сезон повинен вийти у 2025 році.

"Відьмак"

Жанр: Фентезі, пригоди

Країна: США, Польща

Режисер: Томаш Багінський, Алік Сахаров

Рейтинг IMDb: 8.0

Серіал знятий не лише за мотивами гри, але й романів Анджея Сапковського. Історія розгортається у час, коли існують чарівники, дракони й чудовиська, а світом правлять королі. Генрі Кавілл зіграв головного героя Ґеральта. Це відьмак, який володіє надприродною силою і полює на монстрів. Його життя змінюється, коли Ґеральту доводиться захищати маленьке королівство і знайти молоду правительку, яку підло викрали.

"Відьмак": дивіться трейлер онлайн

Минулого року на Netflix стартував 3 сезон серіалу. Завдяки інтересу до нього значно зросли продажі відеогри.

"Фолаут"

Жанр: постапокаліптика, драма

Країна: США

Режисер: Джонатан Нолан

Рейтинг IMDb: 8.6

Зовсім свіжий цьогорічний серіал створений за мотивами гри Fallout. Сюжет розгортається у США через 200 років після ядерної війни з Китаєм. Кіно розповідає про постапокаліптичний світ, де врятованим людям доводиться виходити зі своїх сховищ. Головна героїня Люсі наважується вийти у світ, щоб знайти свого батька.

"Фолаут": дивіться трейлер онлайн

Сценарій серіалу не дублює сюжет гри, а є доповненням. Тут і гумор, і вдала екранізація. Перший сезон цього серіалу вийшов доволі успішним та здобув популярність. Саме тому його продовжили на другий сезон.