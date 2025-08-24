З нагоди важливого державного свята Кіно 24 розповість про фільми, що проймають до мурах. Це потужні історії, які нікого не залишать байдужими.

"Кіборги" (2017)

Воєнна драма Ахтема Сеітаблаєва – одна з перших серйозних рефлексій про російсько-українську війну, а саме про події на Донбасі у 2014 році. Фільм розповідає про запеклу боротьбу українських захисників за Донецький аеропорт. Бійці героїчно тримають оборону та відбивають атаку за атакою.

У головних ролях – шестеро військових, які вирушають на бойове чергування. Країна називає їх кіборгами, але насправді вони – українці з різною позицією, різним віком і думками, але спільною метою.

"Додому" (2019)

Драма Нарімана Алієва розповідає про кримського татарина Мустафу, в якого помирає його первісток – Назім. Батько приїжджає до Києва, куди переїхали його двоє синів після окупації Криму. Він хоче повернути молодшого сина Аліма додому, а старшого поховати на батьківщині згідно з мусульманськими традиціями.

Стрічка порушує теми сім'ї, втрати та ідентичності. У ньому поєднались особисті труднощі героїв з актуальними політичними подіями.

"Памфір" (2022)

Дебютна повнометражна стрічка Дмитра Сухолиткого-Собчука зображає історію Леоніда на прізвисько Памфір. Бувши контрабандистом у минулому, він обирає чесне життя та вирушає на заробітки в Європі. Перед святом Маланки чоловік ненадовго повертається до своєї сім'ї.

Через обставини головний герой вимушено знову повертається до контрабанди. Він востаннє береться за вантаж, який має перенести через кордон у Румунію. Це фільм про віру, релігію, сім'ю, батьківство та внутрішню і зовнішню боротьбу героя.

