Що подивитися в неділю: 3 серіали для перегляду з коханим, які допоможуть розслабитись

На початку весни зовсім не хочеться перевантажувати себе важкими сюжетами, тож саме час обрати легкий серіал для перегляду разом із коханою людиною. Весна – це період любові, тепла й розквіту емоцій, коли особливо хочеться романтики та натхнення.

Саме тому в цьому матеріалі ми зібрали добірку найяскравіших історій про кохання. Тут – стрічки різних жанрів і стилів, тож кожен зможе знайти щось до душі. У матеріалі 24 Каналу обирайте серіал, який подарує вам весняний настрій.

Які серіали подивитись у перший день весни?

"Бріджертони" 4 сезон

Якщо ви роздумуєте, який серіал обрати в перший день весни, чудовим варіантом може стати перегляд четвертого сезону "Бріджертонів", прем'єра якого відбулася 26 лютого 2026 року.

Не секрет, що "Бріджертони" – це справді культова історія про кохання, яка надихає та дарує віру в почуття. Тож цей серіал може стати ідеальним вибором для вас і вашого партнера, аби розслабитися в неділю.

Четвертий сезон зосереджується на історії кохання Бенедикта Бріджертона та Софі Бек. Глядачі мають змогу спостерігати за всіма випробуваннями, які долають закохані на шляху до свого щастя.

"Белла Віта"

Ще одним вдалим варіантом для недільного перегляду з коханою людиною може стати український серіал "Белла Віта". Це легка романтична історія, у якій головні ролі виконали Поліна Василина та Сергій Стрельніков.

У центрі сюжету – талановита дизайнерка весільних суконь Віта та бізнесмен, який несподівано з'являється в її житті й змінює його назавжди: спочатку своїми аферами, а згодом – щирим коханням.

"Провулок Світлячок"

Ще один серіал, який можна подивитися з коханою людиною на вихідних, – це американський драматичний проєкт під назвою "Провулок світлячків". Прем'єра відбулася у 2021 році. Стрічка налічує два сезони та загалом 26 епізодів.

Якщо ви хочете влаштувати собі справжній день кіно, цей серіал може стати чудовим варіантом.

Це зворушлива історія, яка не перевантажує складними сюжетними лініями й не змушує постійно аналізувати події. Вона розповідає про дружбу, що зародилася ще в дитинстві. Дві жінки впродовж чотирьох десятиліть залишаються близькими подругами, і життєві випробування лише зміцнюють їхній зв'язок.