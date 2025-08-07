Сьогодні, 7 серпня, Шарліз Терон святкує день народження – їй виповнилося 50 років. З нагоди ювілею Кіно 24 розповість про одні з найкращих стрічок за її участю.

До слова Не дозволять вам заснути: 4 найстрашніші фільми останнього десятиліття

"Монстр" (2003)

Життя повії Ейлін Ворнос змінюється, коли вона одного разу зустрічає в барі молоду лесбійку Селбі Волл. Між ними з'являються тісні стосунки. Та Ейлін продовжує заробляти на життя, надаючи послуги сексуального характеру. Один з її чергових клієнтів нападає на жінку, а вона, обороняючись, вбиває чоловіка. Так в Ейлін з'являється нова ідея щодо заробітку.

Цей фільм повністю змінив кар'єру Шарліз Терон. За головну роль вона отримала Оскар. Для цієї стрічки акторка набрала вагу, одягла штучні зуби й наважилась на кардинальну зміну зовнішності.



Шарліз Терон у кіно / Кадр з фільму

"Шалений Макс: Дорога гніву" (2015)

Головний герой Макс Рокатанскі раніше був учасником Основного силового патруля, мав дружину та сина. Але банда злочинців вбила його сім'ю. Коли чоловік помстився їм за втрату, він навчається жити по-новому у постапокаліптичній пустці та заводить нових соратників.

Шарліз Терон зіграла Імператрицю Фуріосу та продемонструвала майстерну гру. Вона виконала деякі з найнапруженіших сцен у своїй кар'єрі. Хоч це фільм про Макса, Фуріоса перетягує на себе увагу та стає одним з центральних персонажів.



Шарліз Терон у кіно / Кадр з фільму

"Стара гвардія" (2020)

Четверо безсмертних воїнів, які мають здібність регенерувати, використовують свої здібності для допомоги людям. Одного разу на їхньому шляху з'являється воїн, якого не можуть здолати навіть безсмертні. Окрім того, команду цинічно підставляють.

Шарліз Терон продемонструвала потужну акторську гру у багатьох жорстких та екшн-сценах. До слова, нещодавно вийшла дуга частина фільму.



Шарліз Терон у кіно / Кадр з фільму

"Адвокат диявола" (1997)

Молодий адвокат Кевін Ломакс досі не програв жодної справи, хоч брався за найскладніші справи. Йому пропонують роботу консультанта в компанії у Нью-Йорку. Він швидко проходить випробувальний етап і зближується з керівником. Тим часом його дружина Мері відчуває, що все це пов'язано з нечистю. Її починають переслідувати дивні видіння.

Роль дружини Кевіна – одна з перших серйозних драматичних ролей в кар'єрі Шарліз Терон. Вона продемонструвала талановиту гру і на повну показала, що є більшим, ніж просто красива дівчина.



Шарліз Терон у кіно / Кадр з фільму