Класичний французький мюзикл "Шербурзькі парасольки" вийде в українських кінотеатрах у серпні
Джерело:24 канал
Компанія "Артхаус Трафік" продовжує випуск світової класики на екрани українських кінотеатрів. 26 серпня стартують покази музичної мелодрами Жака Демі "Шербурзькі парасольки" з музикою Мішеля Леграна та Катрін Денев у головній ролі.
Рейтинг фільму на IMDB становить 7,8, на Rotten Tomatoes – 99%, на Metacritic – 86. Стрічка також входить до багатьох престижних списків, зокрема в "Найкращі фільми всіх часів" за версією Sight & Sound і "1000 фільмів, які треба подивитися до того, як померти" за версією The Guardian.
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Реліз є продовженням серії показів кінокласики в українських кінотеатрах від компанії "Артхаус Трафік" (29 липня стартують покази "Чунцінського експресу" Вонга Карвая, раніше в прокат виходили "Любовний настрій" Вонга Карвая і "Пролітаючи над гніздом зозулі" Мілоша Формана).
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Що відомо про "Шербурзькі парасольки"?
"Шербурзькі парасольки" – найуспішніша робота французького режисера Жака Демі, відомого своїми музичними фільмами. Представлена в 1964 році у Каннах, вона отримала головну нагороду фестивалю –"Золоту пальмову гілку". Попри те, що режисер був представником "Нової хвилі" – авангардного й експериментального напряму кінематографу – стрічка здобула на батьківщині успіх, ставши найвідвідуванішим тогочасним фільмом у Франції. В 1966 році картина була номінована на премію Оскар у чотирьох категоріях: за найкращі іншомовний фільм, оригінальний сценарій, пісню та музику.
"Шербурзькі парасольки": фото / Arthouse Traffic
Сюжет фільму
За сюжетом юна Женев'єва (Катрін Денев) працює в сімейному галантерейному магазинчику – продає парасольки. Вона закохана в автомеханіка Гі (Ніно Кастельнуово), і той відповідає їй взаємністю. Але незабаром Гі забирають в армію та відправляють в Алжир. Розлучаючись, закохані обіцяють чекати один одного. Згодом Женев'єва дізнається, що вона вагітна, а звісток від коханого все немає, і дівчина погоджується на шлюб із заможним і солідним чоловіком.
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Постер до фільму "Шербурзькі парасольки" / Фото Arthouse Traffic
Кінотеатральні покази "Шербурзьких парасольок" розпочинаються 26 серпня. Демонструватиметься відреставрована версія фільму мовою оригіналу з українськими субтитрами.