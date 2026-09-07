3 романтичні фільми від Netflix, які варто подивитися, коли хочеться кохання

Італійська вілла, Оксфорд, нове життя в маленькому містечку – Netflix знає, як продати нам романтику. І це працює.

24 Канал зібрав романтичні фільми, де красиві люди закохуються, доля втручається, а ми традиційно робимо вигляд, що саме так і має працювати кохання.

"Дольче Вілла"

Рік: 2025

Оцінка: 6,0

У ролях: Скотт Фолі, Віоланте Плачідо, Мая Рефікко.

"Дольче Вілла": дивитись трейлер

Успішний бізнесмен Ерік їде до Італії, щоб відмовити доньку від ідеї відновити стару віллу в Тоскані. Але замість того, щоб повернути її до реальності, сам знаходить там красу, кохання і новий сенс життя.

Що кажуть критики: думки розділилися. На Rotten Tomatoes хвалять красиві італійські краєвиди, легкість і романтичну атмосферу, але на Metacritic дорікають фільму за передбачуваність і слабку драматургію.

"Мій рік в Оксфорді"

Рік: 2025

У ролях: Софія Карсон, Корі Мілкріст, Дуґрей Скотт.

Оцінка: 5,9

"Мій рік в Оксфорді": дивитись трейлер

Амбітна американка Анна приїжджає до Оксфорда здійснити дитячу мрію про навчання. Там вона зустрічає харизматичного британця Джеймі, який поступово перевертає її чітко розплановане життя – бо навіщо нам кар'єра і плани, коли є красивий чоловік із таємницею?

Що кажуть критики: тут усе складніше. Критики називають фільм красивим, але передбачуваним і недостатньо емоційним, хоча окремі оглядачі відзначають харизму акторів і приємну атмосферу. На Metacritic – 39/100.

"Рут і Боаз"

Рік: 2025

У ролях: Серая, Тайлер Леплі, Філісія Рашад.

Оцінка: 6,0

"Рут і Боаз": дивитись трейлер

Талановита співачка залишає музичну сцену Атланти та починає все спочатку у маленькому містечку в Теннессі. Там вона знаходить нове заняття, кохання і, звісно, старі проблеми, які чомусь не захотіли залишитися в минулому.

Що кажуть критики: на Rotten Tomatoes фільм отримав переважно змішані відгуки. Оглядачі хвалять хімію Сераї та Тайлера Леплі, але вважають, що любовну історію розвивають надто поспішно.

Ну і романтики забагато не буває. Тому ловіть ще одну добірку фільмів про кохання. Для настрою.