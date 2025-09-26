Напередодні вихідних редакція Кіно 24 підготувала добірку фільмів, які можна подивитися з дітьми. Тож зберігайте наш матеріал, щоб завтра не витрачати час на пошуки.

Теж цікаво Коли мультики оживають: найцікавіші фільми з анімаційними персонажами

"Пригоди Паддінгтона" (2014)

У фільмі розповідається про ведмедя Паддінгтона, який приїжджає до Лондона. Герой хоче знайти дім і стати справжнім джентльменом. На вокзалі він знайомиться зі сім'єю Браунів, яка допомагає тварині з адаптацією.

"Пригоди Паддінгтона": дивіться трейлер онлайн

"Дамбо" (2019)

Холт Феррієр – колишній циркач, який повернувся з армії без однієї руки, тож від попередньої роботи змушений відмовитися. Однак керівник цирку дає йому завдання – доглядати за вагітною слонихою, а потім – за її сином. Слоненя Дамбо народилося з великими вухами, а згодом виявляється, що воно вміє літати.

"Дамбо": дивіться трейлер онлайн

"Муфаса: Король Лев" (2024)

Це історія про левеня-сироту Муфасу. Життя героя змінюється, коли він знайомиться зі спадкоємцем королівського роду, левом Такою. На друзів чекає чимало випробувань – вони, зокрема, мають втекти від ворога.

"Муфаса: Король Лев": дивіться трейлер онлайн

"Міст у Терабітію" (2007)

Джессі Ааронз хотів стати найшвидшим бігуном у класі, але у змаганнях перемогла нова учениця Леслі Берк. Попри це, вони стають друзями, а не ворогами. Якось діти знаходять в лісі чарівне царство.

"Міст у Терабітію": дивіться трейлер онлайн

"Чарлі та шоколадна фабрика" (2005)

Режисером фільму, який зняли за повістю Роальда Даля, став легендарний Тім Бертон. За сюжетом Чарлі Бакет стає власником золотого квитка і потрапляє на екскурсію фабрикою Віллі Вонки.

"Чарлі та шоколадна фабрика": дивіться трейлер онлайн

До речі! Якщо ви шукаєте легкі українські фільми на вечір, пропонуємо ознайомитись з цією добіркою.