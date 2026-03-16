Триразовий лауреат Оскара Шон Пенн знову приїхав до України

Американський актор Шон Пенн утретє в житті став лауреатом Оскара. Але він пропустив церемонію нагородження, адже натомість обрав поїздку до України.

Після церемонії Оскар у мережі почали обговорювати можливий приїзд голлівудського актора до України. Стало відомо, що Шон Пенн справді вже перебуває у Києві, пише Le Monde.

До слова Жодної згадки про Україну: як на Оскарі говорили про мир, але забули про головне

Український чиновник у коментарі AFP підтвердив, що актор справді приїхав до України. У Шона Пенна запланована зустріч з Володимиром Зеленським.

Він перебуває в Україні, але це приватний візит. Він просто хоче підтримати Україну,

– сказав український політик.

Інше джерело повідомило, що після зустрічі з президентом Шон Пенн планує "вирушити на фронт".



Шон Пенн у Києві 16 березня / Фото Getty Images

До чого тут Юрій Горбунов?

16 березня у мережі також з'явилися фото Шона Пенна на залізничному вокзалі Києва. Ці знімки опублікував Юрій Горбунов. Так український продюсер привітав актора з черговим тріумфом на Оскарі.

Вітаємо нашого друга і патріота України Шона Пена, з третім в його житті Оскаром! Браво, Маестро, і дякуємо за невпинну підтримку України!

– написав продюсер.

Горбунов опублікував спільні фото з командою та Шоном Пенном. Та в коментарях Сергій Лещенко зазначив, що це архівні знімки, зроблені у 2025 році.

Водночас у Юрія Горбунова запитали, чи справді Шон Пенн їде до України на знімання. І продюсер відповів ствердно.



Горбунов про приїзд Шона Пенна / Скриншот з інстаграму

Шон Пенн пропустив Оскар заради України