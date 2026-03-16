Триразовий лауреат Оскара Шон Пенн знову приїхав до України
- Шон Пенн утретє став лауреатом Оскара, але пропустив церемонію, обравши поїздку до України.
- Пенн перебуває в Києві, планує зустрітися з Володимиром Зеленським, а також, можливо, відвідати фронт.
Американський актор Шон Пенн утретє в житті став лауреатом Оскара. Але він пропустив церемонію нагородження, адже натомість обрав поїздку до України.
Після церемонії Оскар у мережі почали обговорювати можливий приїзд голлівудського актора до України. Стало відомо, що Шон Пенн справді вже перебуває у Києві, пише Le Monde.
Український чиновник у коментарі AFP підтвердив, що актор справді приїхав до України. У Шона Пенна запланована зустріч з Володимиром Зеленським.
Він перебуває в Україні, але це приватний візит. Він просто хоче підтримати Україну,
– сказав український політик.
Інше джерело повідомило, що після зустрічі з президентом Шон Пенн планує "вирушити на фронт".
Шон Пенн у Києві 16 березня / Фото Getty Images
До чого тут Юрій Горбунов?
16 березня у мережі також з'явилися фото Шона Пенна на залізничному вокзалі Києва. Ці знімки опублікував Юрій Горбунов. Так український продюсер привітав актора з черговим тріумфом на Оскарі.
Вітаємо нашого друга і патріота України Шона Пена, з третім в його житті Оскаром! Браво, Маестро, і дякуємо за невпинну підтримку України!
– написав продюсер.
Горбунов опублікував спільні фото з командою та Шоном Пенном. Та в коментарях Сергій Лещенко зазначив, що це архівні знімки, зроблені у 2025 році.
Водночас у Юрія Горбунова запитали, чи справді Шон Пенн їде до України на знімання. І продюсер відповів ствердно.
Горбунов про приїзд Шона Пенна / Скриншот з інстаграму
Шон Пенн пропустив Оскар заради України
- Голлівудський актор Шон Пенн від початку повномасштабного вторгнення підтримує Україну. Він неодноразово відвідував Київ, спілкувався з президентом Зеленським, а в листопаді 2022 року навіть подарував лідеру країни одну зі своїх статуеток Оскара. У відповідь його нагородили орденом "За заслуги" III ступеня.
- 16 березня Шон Пенн здобув третій Оскар – він переміг у номінації "Найкращий актор другого плану" за роль у фільмі "Одна битва за іншою". Однак актор проігнорував церемонію нагородження.
- Раніше у The New York Times писали про те, що Шон Пенн наприкінці минулого тижня поїхав до Європи – у його планах була поїздка до України. Це вкотре показує позицію актора та його прихильність українському народові.