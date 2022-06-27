Щоб побачити наслідки злочинів росіян: Шон Пенн приїхав до Києва і вирушив в Ірпінь та Бучу

Голлівудський актор та режисер Шон Пенн, який готовий взяти до рук зброю та боротися з Росією, приїхав до України. Після Києва Пенн він попрямував до Бучі та Ірпеня.

За 4 місяці війни актор вдруге приїхав до України. Все для того, аби ще раз показати світові звірства російських окупантів.

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Шон Пенн приїхав до Києва, а після відвідин столиці вирушив в Ірпінь і Бучу

Про це ми дізналися з сюжету ТСН, у якому показали фрагменти зустрічі Шона Пенна з українцями у столиці. Варто зазначити, що режисер та актор знімає документалку про російсько-українську війну. Аби на власні очі побачити жахи руйнувань українських міст, Пенн вирушив до Ірпеня та Бучі.

Шон Пенн у Києві: дивіться відео

Як Шон Пенн підтримує Україну

Варто зазначити, що Шон Пенн – один із перших голлівудських режисерів, які допомагають Україні з перших днів війни. Ба більше, коли росіяни 24 лютого вдерлися на наші землі, Пенн був в Україні та займався виробництвом документалки про війну. Дізнавшись тоді про небезпеку, він поїхав з Києва, а згодом заявив, що має намір повернутися і, зі зброєю в руках, захищати нас від ворога.

Раніше Пенн підписав угоду з мером Кракова, в якій йдеться про те, що благодійна організація CORE надасть організаційну та матеріальну підтримки Кракову, де перебувають тисячі біженців з України. Наприкінці квітня Львівщина отримала першу партію обіцяної гуманітарної допомоги від організації Пенна.

Окрім цього, режисер постійно закликає світ фінансово і зброєю допомагати Україні. Зокрема у квітні він звернувся до мільярдерів з усього світу, що ті купили 12 літаків для української держави.

Більше про те, як режисер допомагає Україні, читайте за посиланням.