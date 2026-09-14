Як повідомляє deadline, якщо частина мережі побачила у цьому просто провокаційну рекламу, то професійним спортсменкам було зовсім не смішно. До критики долучилися олімпійські чемпіонки та інші відомі атлетки, які вважають: жіночий спорт десятиліттями намагався довести, що жінок варто оцінювати за результатами,

"Одягнена лише у спорт"

Нову кампанію отримала платформа спортивних прогнозів і торгівлі Novig. Її концепція отримала назву Just Sports – "Лише спорт".

У ролику 28-річна Свіні позує практично оголеною, а замість традиційного рекламного гардероба використовує футбольні м'ячі, хокейне спорядження, тенісні ракетки та інший спортивний інвентар. Гасло теж без особливих загадок: "Думаєте, що знаєте спорт? Доведіть це".



І Свіні тут не просто знаменитість, якій заплатили за кілька секунд перед камерою. Акторка стала стратегічною партнеркою та акціонеркою Novig і брала участь у створенні кампанії.

Спортсменки відповіли

Найгучніше обурилися жінки, які професійно займаються спортом. Австралійська олімпійська чемпіонка з плавання Аріарне Тітмус заявила, що подібна реклама суперечить тому, за що роками борються спортсменки: щоб у центрі уваги були їхня майстерність, сила та досягнення, а не сексуалізоване зображення жіночого тіла.

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До хвилі критики долучилися олімпійки та професійні спортсменки з різних дисциплін. Серед них – ватерполістка Тіллі Кернс, плавчиня Лані Паллістер, гімнастка Грейсі Крамер та інші. Частина атлеток у відповідь почала публікувати відео зі своїми тренуваннями та виступами – такий собі ненав'язливий натяк на те, як насправді виглядає жіночий спорт.

Скандал, який чудово спрацював як реклама

Є одна незручна для критиків деталь: про Novig тепер знає набагато більше людей. За даними аналізу Meltwater, які наводить Inc., після появи реклами кількість згадок бренду підскочила приблизно з 392 до 4 633 на тиждень – на 1 180%. Тобто поки інтернет сперечається, чи це сексуальна свобода, об'єктивація або просто реклама з дуже очевидним способом привернути увагу, маркетологи Novig, імовірно, вже відкривають шампанське.

Для Свіні це теж далеко не перший рекламний скандал. У 2025 році акторка опинилася в центрі великої дискусії через кампанію American Eagle з грою слів "great jeans/great genes", яку частина аудиторії звинуватила в расизмі.

Водночас оголені фото іншої зірки Голлівуду публіка зустріла зовсім інакше – замість хвилі критики вони зібрали чимало захоплених реакцій.