Як передає pagesix, 28-річна акторка та 45-річний музичний продюсер Скутер Браун покаталися Середземним морем на гідроциклах. Свіні для такої нагоди обрала блакитний купальник, а Браун – плавки та сорочку. Романтика, але з бюджетом, від якого звичайному туристу залишається хіба що подивитися на море з берега.



Сідні Свіні на відпочинкку / Фото BACKGRID



Відпочивали вони на яхті Rising Sun, яку оцінюють приблизно у $400 мільйонів. І якщо вам цікаво, як виглядає відпустка мрії, то приблизно ось так: яхта, Майорка, гідроцикли й жодних пошуків вільного лежака біля басейну.

Сідні Свіні та Скутер Браун на відпочинкку / Фото BACKGRID



Сідні та Скутер разом із 2025 року. Вони познайомилися на весіллі Джеффа Безоса та Лорен Санчес у Венеції, після чого їхні стосунки швидко перетворилися на регулярний міжнародний тур: Австралія, Нова Зеландія, тепер Майорка.

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І схоже, роман у пари справді серйозний. Раніше Браун уже публічно зізнавався Свіні в коханні, а інсайдери запевняють, що вони дуже щасливі разом.



Сідні Свіні на відпочинкку / Фото BACKGRID



Тож, поки хтось планує відпустку за принципом "море, пляж і недорогий готель", Сідні Свіні просто бере гідроцикл і їде кататися з яхти за $400 мільйонів. У кожного своє літо.

До речі, зірка "Цілком таємно" Джилліан Андерсон нещодавно відверто розповіла про таємний роман зі старшою дівчиною у шкільні роки.



