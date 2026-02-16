Багато сміху гарантовано: 3 сімейні комедії, про які ми забули

Часом найтепліші сімейні кіновечори – це перегляд не гучних прем'єр, а старих фільмів, які колись всі обожнювали, а тепер забули. Це стрічки, які дарують щирий сміх, ностальгію, відчуття легкості та миру.

24 Канал зібрав 3 сімейні комедії, які вже сьогодні можуть додати теплоти вашому сімейному вечору. Це кумедні і зворушливі кінострічки, які вам точно сподобаються.

"Немовля на прогулянці"

Рік: 1994

Рейтинг IMDb: 6.2

Троє злочинців викрадають малюка Бінка з багатої родини, але їхній план швидко виходить з-під контролю. Кмітливе немовля виважено мандрує містом, повторюючи маршрут своєї улюбленої книжки. Грабіжники намагаються повернути хлопчика, але той постійно вислизає з їхніх рук.

"Немовля на прогулянці": дивіться онлайн трейлер фільму

"Двоє: Я та моя тінь"

Рік: 1995

Рейтинг IMDb: 6.0

Головні героїні – двоє дівчат, які неймовірно схожі одна на одну, але зростали в різних світах. Їхні життя змінюються після випадкової зустрічі. Дівчата вирішують помінятися місцями задля налагодження особистого життя своїх опікунів.

"Двоє: Я та моя тінь": дивіться онлайн трейлер фільму

"Оптом дешевше"

Рік: 2003

Рейтинг IMDb: 5.9

Подружжя Бейкерів виховує 12 дітей й намагається втримати баланс між кар'єрою та побутом. Одного разу батько отримує роботу мрії, а книга його дружини зацікавила видавців, тож вона відправляється в книжковий тур. У той час велика родина опиняється в епіцентрі кумедних пригод. Водночас їм доводиться долати всілякі випробування, які лише зміцюють єдність. У цієї історії є продовженн – "Оптом дешевше 2".

"Оптом дешевше": дивіться онлайн трейлер фільму

