Серіал "Сімпсони" продовжили на ще 2 сезони: чого чекати глядачам від нових серій

Здається, мультсеріал "Сімпсони" не матиме закінчення. Автори популярного проєкту оголосили, що зніматимуть 33 і 34 сезони.

Американський телеканал Fox не має наміру закривати один з найтриваліших мультсеріалів в історії кіно. Наразі "Сімпсони" продовжено ще на 2 сезони, які завершаться в 2023 році.

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Автор шоу Метт Грейнінг вже приступив до роботи та зазначив, що на глядачів чекатиме чимало сюрпризів. За його словами, Мілгаус замінить свої знамениті окуляри на контактні лінзи. Окрім цього, у Гомера стане на 1 волосину менше, а Барт в 33-ій раз відсвяткує день народження.

Усі в "Сімпсонах" задоволенні продовженням показу, і ми плануємо багато великих сюрпризів,

– додав Метт Грейнінг.

"Сімпсони": коротко про серіал

Мультсеріал "Сімпсони" показують з 1989 року. З новими сезонами він складатиметься з 757 серій. А вже 21 березня 2020 року на прихильників "Сімпсонів" чекає особлива подія – до релізу готують ювілейний 700 епізод.

Цікаво що кількість кіноманів, які залюбки переглядають цей проєкт, з роками не зменшується. За даними Deadline, на різних платформах нові серії "Сімпсонів" дивляться понад 7 мільйонів глядачів.

У чому ж секрет успіху цього мультсеріалу? Це чудовий гумор та трішки містики. За сюжетом, подружжя зі Спрінгфілду Гомер та Мардж зі своїми дітьми Бартом, Лізою та Меггі потрапляють у курйозні ситуації, від яких неможливо втримати сміх. Окрім цього, чимало подій у "Сімпсонах" є пророчими, що щоразу вражає глядачів. Зокрема, автори проєкту передбачили, що Дональд Трамп буде президентом, а також вручення Нобелівської премії з економіки Бенгту Гольмстрему, Кубок світу 2014 року та виступ Леді Гаги з видовищним перформансом.

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