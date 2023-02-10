Батьки й сестра Галини Гатчінс подали до суду на Алека Болдвіна: "Вимагають компенсацію"
Джерело:LiveNOW from FOX
Найближчі родичі українки Галини Гатчінс, яка померла від пострілу Алека Болвіна 21 жовтня 2021 року, подали позов до суду на актора. Сестра та батьки хочуть відшкодування збитків.
Алека Болдвіна звинуватили у ненавмисному вбивстві українки Галини Гатчінс. Обвинувальні документи вже готові.
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Сім’я Галини Гатчінс подала до суду на Алека Болдвіна
Родичі загиблої Галини Гатчінс зараз проживають в Київські області. Мати працює медсестрою у відділенні невідкладної допомоги та допомагає пораненим військовим. Разом з чоловіком та донькою звернулися з проханням фінансово компенсувати їм збитки за недбалість і навмисне заподіяння емоційного стресу. Про це на пресконференції оголосила адвокатка позивачів Глорія Оллред.
Для нас очевидно, що відносинам усіх наших клієнтів завдано шкоди, і що вони не зможуть насолоджуватися життям, так само як насолоджувалися, коли їхня дорогоцінна Галина була жива. А містер Болдвін навіть не звернувся до них з вибаченнями,
– сказала вона журналістам.
Сім’я Галини Гатчінс подала до суду на Алека Болдвіна: відео з пресконференції дивіться онлайн
"Втратити мою сестру – це був жахливий досвід, і це одна з найбільших втрат у моєму житті", – сказала сестра Галини Світлана Земко. Вона також зазначила, що якби Галина була жива, вона б їх перевезла до США після повномасштабного вторгнення.
Нагадаємо, 31 січня Алека Болдвіна офіційно звинуватили у ненавмисному вбивстві українки Галини Гатчінс. Трагедія сталася під час зйомок вестерну "Іржа". Звинувачення у ненавмисному вбивстві висунули за двома пунктами:
- Перший пункт звинувачення (недбалість) передбачає покарання: 18 місяців ув'язнення та штраф у розмірі 5 тисяч доларів.
- Другий пункт (нехтування безпекою "без належної обережності та обачності") – 5 років ув'язнення.