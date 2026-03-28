Якщо ви якраз шукаєте, що подивитися на вихідних, рекомендуємо "Скарпетту". Більше про серіал розповість 24 Канал.

Теж цікаво Його обожнюють мільйони: культовий комедійний серіал, який вийшов 21 рік тому

Про що серіал "Скарпетта"?

Кількість сезонів : 1

: 1 Кількість серій : 8

: 8 Рейтинг IMDb: 5.9/10

У серіалі розповідається про докторку Кей Скарпетту. Вона повертається на посаду судово-медичної експертки Вірджинії після звільнення, яке сталося кілька років тому.

Повернення головної героїні мало відкрити новий розділ у її житті та житті її чоловіка Бентона Веслі. Проте перша нова справа жінки ставить під загрозу її кар'єру.

Через кілька годин після повернення на роботу Кей неочікувано прокидається від дзвінка. Біля залізничних колій знайшли зв'язане та оголене тіло жінки. Скарпетту та детектива у відставці Піта Маріно турбує разюча схожість цієї справи зі справою з їхнього минулого.



Хто з акторів зіграв у серіалі?

Саме роль Кей Скарпети зіграла Ніколь Кідман, а от її чоловіка на екрані втілив Саймон Бейкер. До речі, зірок підозрюють у романі. Інсайдер розповів, що колишній чоловік акторки, кантрі-співак і композитор Кіт Урбан, спустошений через ці чутки, адже після їхнього розлучення пройшло небагато часу.

Також у серіалі знялись:

Росі Маківен – молода Кей

Джеймі Лі Кертіс – Дороті, старша сестра Кей

Аманда Рієтті – молода Дороті

Боббі Каннавале – Піт Маріно, чоловік Дороті

Джейкоб Люмет Каннавал – молодий Піт

Гантер Перріш – молодий Бентон

Аріана ДеБоз – Люсі Фарінеллі-Ватсон

Саванна Люмар – молода Люсі

До речі, як пише Deadline, Prime Video офіційно замовив два сезони серіалу "Скарпетта".

Які фільми з Ніколь Кідман подивитися?