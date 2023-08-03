Після скандалу полетів у США: скільки заробляє Юрій Горбунов і що він робив у Нью-Йорку

У суспільстві не вщухає скандал щодо зйомок комедійних фільмів і серіалів за державні кошти під час війни. Причиною конфлікту стала стрічка "Інгулець", на яку планували витратити 33 мільйони гривень.

Знімати серіал мав Юрій Горбунов, однак після розголосу він вирішив відмовитися від державного фінансування. Деякий час продюсер не з'являвся на публіці, однак у липні полетів у США.

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Разом з дружиною Катею Осадчою 22 липня Горбунов був ведучим церемонії вручення премії TOP USA awards. Захід відбувався в Нью-Йорку, на Мангеттені. Це була благодійна подія – 50% від продажу квитків мали передати до фонду Cash For Refugees, який допомагає українським біженцям у прифронтових районах.

Для Горбунова 33 мільйони – невеликі гроші

Напередодні компанія шоумена "Прототип Продакш" виграла тендер на створення комедійного серіалу "Інгулець", на який мали виділити 33 мільйони гривень з державного бюджету. Це викликало хвилю хейту та обурення серед українців, адже наші захисники щодня оголошують нові збори, потребують допомоги з амуніцією та технікою, тому витрачати такі гроші на створення розважального контенту – абсурдно.

Сам Горбунов запевняв, що 33 мільйони гривень на серіал – це "невеликі гроші". Він до останнього відстоював свою ідею, однак врешті-решт відмовився від державного фінансування, але наголосив, що шукатиме спонсорів й все-таки "Інгулець" знімуть.

Скільки заробляє Юрій Горбунов

До повномасштабного вторгнення Горбунов був ведучим популярних телепроєктів, серед яких "Голос країни", "Танці з зірками", "Твій день" та багато інших. Також він проводив день народження, корпоративи, весілля та інші свята. Послуги ведучого коштували 5 тисяч доларів .

. Якщо замовники хотіли гумористичну програму від Горбунова "Шоу у Юри" – 7 артистів, 2 блоки по 15 – 20 хвилин, то мали заплатити ще 50 тисяч гривень .

. В інтерв'ю Славі Дьоміну Горбунов розповідав, що зараз практично не заробляє, адже всі заходи, які веде, – благодійні. Разом з сім'єю Юрій живе на заощадження, а влітку 2022 року повернувся в ролі ведучого на "Сніданок з 1+1".

У цьому ж інтерв'ю Горбунов розповідав, що йому кілька разів пропонували посаду міністра культури, однак він відмовлявся йти в політику. А після скандалу з "Інгульцем" міністр культури Олександр Ткаченко подав у відставку, адже його також розкритикували в мережі.

Що відомо про серіал "Інгулець"