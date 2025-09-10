Відомо, що прем'єра відбудеться 15 вересня 2025 року. У матеріалі Кіно 24 розповімо більше про те, що відомо про продовження, скільки епізодів налічуватиме третій сезон та що пишуть українці у коментарях.

Дивіться також 3 найновіші мінісеріали на Netflix, які можна подивитись після роботи

Що відомо про прем'єру 3 сезону "Жіночого лікаря"?

15 вересня 2025 року українці зможуть поринути в продовження улюбленої історії "Жіночого лікаря". У коментарях можна побачити неабияку радість глядачів із цього приводу. Раніше повідомлялося, що третього сезону серіалу може і не бути.

Також у коментарях часто помітний інтерес людей до того, скільки буде серій. У попередніх сезонах було по 40 серій. Дехто стверджує, що третій сезон налічуватиме всього 12 епізодів. Це пов'язано з проблемами зі зйомками, які виникли під час роботи над новим сезоном. Однак офіційно цю інформацію ніхто не підтвердив.

Глядачі все ж сподіваються, що творці зняли більшу кількість епізодів їхнього улюбленого серіалу.

У третьому сезоні гратимуть актори, яких ми пам'ятаємо з двох попередніх частин. Однак з'являться й нові артисти. Натомість глядачі більше не побачать у цій стрічці українську акторку Анастасію Цимбалару, яка виконувала роль Олени в попередніх сезонах.

Які ще українські серіали виходять восени?

Осінь 2025 року обіцяє стати справжнім святом для кіноманів. Глядачі зможуть насолодитися довгоочікуваним третім сезоном "Жіночого лікаря", а також прем'єрою другого сезону "Кави з кардамоном", у якій знову з'являться талановиті українські актори, серед нових артистів – Олексій Гнатковський та Олександр Кобзар.

До того ж на екрани вийде новий медичний серіал "Лікарі" з Валентином Томусяком, Михайлом Кукуюком та багатьма іншими відомими артистами.

Ця осінь подарує затишну атмосферу та безліч прем'єр, що мають усі шанси стати улюбленими для глядачів.