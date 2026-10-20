Забудьте про поганий настрій: 3 легкі серіали, які зроблять ваш день кращим

Іноді для щастя потрібно зовсім небагато: скасовані плани, улюблений смаколик та серіал, у якому чужі проблеми значно смішніші за власні. Особливо коли герої вже достатньо дорослі, щоб знати, як правильно жити, але вперто продовжують робити все навпаки.

24 Канал зібрав легкі комедійні серіали про дружбу, кохання та маленькі життєві катастрофи. Вони не змушують напружувати мозок, зате чудово піднімають настрій.

"Звабливі та вільні" 2009–2015

Жанр: комедія, мелодрама.

IMDb: 7,1

Після розлучення 40-річна Джулс Кобб, яку зіграла Кортні Кокс, вирішує знову налагодити особисте життя. Щоправда, знайомства з чоловіками виявляються не такими простими, як вона уявляла. На щастя, поруч завжди є друзі, готові підтримати, дати кілька сумнівних порад і випити келих вина.

Що кажуть критики: Емілі Сент-Джеймс із The A.V. Club відзначила, що серіал із часом став однією з найкращих телевізійних комедій. Особливо критикиня похвалила теплу атмосферу, харизматичних персонажів і гумор, побудований на звичайних життєвих ситуаціях.

"Звабливі та вільні": дивитись трейлер

"Щасливий кінець", 2011–2013

Жанр: комедія, романтика.

IMDb: 7,8

Шестеро друзів із Чикаго звикли разом проводити час, обговорювати особисте життя та потрапляти в безглузді ситуації. Але все ускладнюється, коли Алекс кидає свого нареченого Дейва просто біля вівтаря. Тепер решті компанії доведеться вирішити, як дружити з обома й не опинитися посеред нескінченних з'ясувань стосунків.

Що кажуть критики: Нік Левін із The Guardian похвалив серіал за щире зображення дружби, дотепні діалоги та симпатичних персонажів. Водночас він зауважив, що деякі жарти й сюжетні прийоми повторюються.



"Щасливий кінець":дивитись трейлер

"Юна", 2015–2021

Жанр: романтична комедія, драма.

IMDb: 7,7

40-річна Ліза Міллер після розлучення вирішує повернутися до роботи. Однак роботодавці не надто поспішають наймати жінку її віку. Тоді героїня вигадує геніальний, хоча й сумнівний план: видавати себе за 26-річну. Несподівано хитрість спрацьовує. Ліза отримує роботу у видавництві, заводить нових друзів і навіть починає романтичні стосунки.

Що кажуть критики: Кейт Кулзік із The A.V. Club високо оцінила гру Саттон Фостер, дотепний сценарій і легку романтичну атмосферу. На її думку, попри неправдоподібну зав'язку, серіал вийшов напрочуд чарівним і зворушливим.

"Юна": дивистись трейлер

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