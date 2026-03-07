Трошки ностальгії: які серіали колись можна було дивитись тільки по телевізору

Пам'ятаєте часи, коли всі швидко бігли зі школи, щоб встигнути подивитися по телевізору улюблений серіал? Уже аж після цього діти сідали за уроки, адже не могли пропустити жоден епізод.

24 Канал розповість, які серіали колись можна було дивитися лише по телевізору. Упевнені, що багато хто з наших читачів зловить ностальгію після прочитання матеріалу.

Які серіали колись можна було дивитись лише по телевізору?

"Друзі"

Кількість сезонів : 10

: 10 Кількість серій : 236

: 236 Рейтинг IMDb: 8.8/10

Цей культовий американський ситком обожнюють люди у всьому світі. У ньому розповідається про життя шістьох друзів у Нью-Йорку: Рейчел, Моніку, Фібі, Чендлера, Джої та Роса. З ними постійно стаються різні історії, також головні герої часто "зависають" в улюбленій кав'ярні Central Perk.

"Друзі": дивіться онлайн трейлер серіалу

"Район Беверлі-Гіллз"

Кількість сезонів : 10

: 10 Кількість серій : 293

: 293 Рейтинг IMDb: 6.6/10

У центрі сюжету – Брендон Волш та його друзі. Разом із сестрою Брендою хлопець переїжджає у Каліфорнію та оселяється у престижному районі Лос-Анджелеса Беверлі-Гіллз.

Творці серіалу підняли багато важливих тем: проблема наркотиків серед молоді, алкоголізм, зґвалтування, самогубство, насилля, СНІД, рання вагітність тощо.

"Баффі – винищувачка вампірів"

Кількість сезонів : 7

: 7 Кількість серій : 144

: 144 Рейтинг IMDb: 8.3/10

У серіалі розповідається про Баффі – винищувачку, яка має шукати й знищувати вампірів, демонів та інші темні сили. Дівчині допомагають боротися зі злом друзі: Віллоу, Ксандер і Корделія. Вони живуть у Саннідейлі, що розташований над воротами до царства демонів, тож часто мають справу з небезпекою.

"Баффі – винищувачка вампірів": дивіться онлайн трейлер серіалу

"Твін Пікс"

Кількість сезонів : 3

: 3 Кількість серій : 48

: 48 Рейтинг IMDb: 8.7/10

Події серіалу розгортаються у вигаданому місті Твін Пікс, що в штаті Вашингтон. На березі річки знаходять труп молодої дівчини Лорі Палмер. За розслідування вбивства береться спеціальний агент ФБР Дейл Купер. Він підозрює, що на руках злочинця є ще одна жертва, і він ховається серед місцевих мешканців.