Письменник Стівен Кінг не їде до Києва: фанати вже записали для нього відеозапрошення
У мережі з'явилася інформація, що легендарний фантаст Стівен Кінг може їхати до Києва. Офіційних підтверджень від митця чи української влади поки не було. Зауважимо, Кінг з першого дня війни підтримує українців та засуджує злочини Росії.
Повідомлення про те, що Кінг їде окремим вагоном у поїзді з Варшави, з’явилося в офіційному телеграм-каналі Верховної Ради. Однак наразі його видалили.
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Також про приїзд письменника в Україну повідомляє видання KyivPost.
Чутка про те, що Стівен Кінг їде в Україну / Скриншот допису
Стівен Кінг не їде до столиці України
Що цікаво, інформація про те, що в Україну завітає Стівен Кінг, з’явилася в ЗМІ ще вчора ввечері, 3 листопада. Однак досі офіційних підтверджень немає. Сам Кінг наразі також не коментував цю новину. З усім тим шанувальники з нетерпінням очікують на візит свого кумира. У соцмережах вони не стримують емоцій.
Представники "Укрзалізниці" додали, що їм теж дуже шкода, що вони не зустріли Стівена Кінга.
ЗМІ в Україні (помилково) повідомили, що Стівен Кінг прибув до Києва і, чесно кажучи, наш потяг ще ніколи не відчував себе таким спустошеним. Пане Кінг, залізниця до ваших послуг!,
– йдеться в дописі Укрзалізниці.
Укрзалізниця про "візит" Кінга / Скриншот допису
Лещенко спростував інформацію про візит Кінга
У своєму телеграм-каналі він написав: "На вокзалі перед прибуттям поїзда зібралися фанати письменника з книжками його авторства у надії взяти автограф. Але Кінга не виявилося серед пасажирів".
Чутка про приїзд письменника Стівена Кінга до Києва варшавським потягом виявилася гарним розіграшем,
– повідомив він.
Проте фанати та залізничники записали відеозвернення до Стівена Кінга та запросили легендарного фантаста до України.
Українці запросили Кінга до України: дивіться відео
Як Стівен Кінг підтримує Україну
- На початку війни письменник висловив підтримку, одягнувшись у символічну футболку. На ній було написано гасло I stand with Ukraine, тобто "Я підтримую Україну". Крім того, фантаст вирішив не продовжувати контакти з російськими видавництвами.
- Згодом Стівен Кінг написав, що це війна Путіна. Від його рук гинуть жінки та діти. Він наголошував, важливо, аби росіяни розуміли, що насправді відбувається – треба зруйнувати стіну дезінформації. Пізніше заявив, що Путін має щезнути без сліду.
- У квітні він порадив своїм фанам послухати українську пісню "Не кажу прощай" співачки Lama. На його допис відреагувала й сама зірка.
- Кінг також відреагував на успіхи ЗСУ під час контрнаступу і доповнив, що "українці надирають дупи". А також він прокоментував "бавовну" на Кримському мосту.