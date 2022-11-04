Письменник Стівен Кінг не їде до Києва: фанати вже записали для нього відеозапрошення

У мережі з'явилася інформація, що легендарний фантаст Стівен Кінг може їхати до Києва. Офіційних підтверджень від митця чи української влади поки не було. Зауважимо, Кінг з першого дня війни підтримує українців та засуджує злочини Росії.

Повідомлення про те, що Кінг їде окремим вагоном у поїзді з Варшави, з’явилося в офіційному телеграм-каналі Верховної Ради. Однак наразі його видалили.

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Також про приїзд письменника в Україну повідомляє видання KyivPost.



Чутка про те, що Стівен Кінг їде в Україну / Скриншот допису

Стівен Кінг не їде до столиці України

Що цікаво, інформація про те, що в Україну завітає Стівен Кінг, з’явилася в ЗМІ ще вчора ввечері, 3 листопада. Однак досі офіційних підтверджень немає. Сам Кінг наразі також не коментував цю новину. З усім тим шанувальники з нетерпінням очікують на візит свого кумира. У соцмережах вони не стримують емоцій.

Представники "Укрзалізниці" додали, що їм теж дуже шкода, що вони не зустріли Стівена Кінга.

ЗМІ в Україні (помилково) повідомили, що Стівен Кінг прибув до Києва і, чесно кажучи, наш потяг ще ніколи не відчував себе таким спустошеним. Пане Кінг, залізниця до ваших послуг!,

– йдеться в дописі Укрзалізниці.



Укрзалізниця про "візит" Кінга / Скриншот допису

Лещенко спростував інформацію про візит Кінга

У своєму телеграм-каналі він написав: "На вокзалі перед прибуттям поїзда зібралися фанати письменника з книжками його авторства у надії взяти автограф. Але Кінга не виявилося серед пасажирів".

Чутка про приїзд письменника Стівена Кінга до Києва варшавським потягом виявилася гарним розіграшем,

– повідомив він.

Проте фанати та залізничники записали відеозвернення до Стівена Кінга та запросили легендарного фантаста до України.

Українці запросили Кінга до України: дивіться відео

Як Стівен Кінг підтримує Україну