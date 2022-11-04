Письменник Стівен Кінг не їде до Києва: фанати вже записали для нього відеозапрошення

4 листопада 2022 , 15:07
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У мережі з'явилася інформація, що легендарний фантаст Стівен Кінг може їхати до Києва. Офіційних підтверджень від митця чи української влади поки не було. Зауважимо, Кінг з першого дня війни підтримує українців та засуджує злочини Росії.

Повідомлення про те, що Кінг їде окремим вагоном у поїзді з Варшави, з’явилося в офіційному телеграм-каналі Верховної Ради. Однак наразі його видалили.

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Також про приїзд письменника в Україну повідомляє видання KyivPost.


Чутка про те, що Стівен Кінг їде в Україну / Скриншот допису

Стівен Кінг не їде до столиці України

Що цікаво, інформація про те, що в Україну завітає Стівен Кінг, з’явилася в ЗМІ ще вчора ввечері, 3 листопада. Однак досі офіційних підтверджень немає. Сам Кінг наразі також не коментував цю новину. З усім тим шанувальники з нетерпінням очікують на візит свого кумира. У соцмережах вони не стримують емоцій.

Представники "Укрзалізниці" додали, що їм теж дуже шкода, що вони не зустріли Стівена Кінга.

ЗМІ в Україні (помилково) повідомили, що Стівен Кінг прибув до Києва і, чесно кажучи, наш потяг ще ніколи не відчував себе таким спустошеним. Пане Кінг, залізниця до ваших послуг!, 
– йдеться в дописі Укрзалізниці.


Укрзалізниця про "візит" Кінга / Скриншот допису 

Лещенко спростував інформацію про візит Кінга

У своєму телеграм-каналі він написав: "На вокзалі перед прибуттям поїзда зібралися фанати письменника з книжками його авторства у надії взяти автограф. Але Кінга не виявилося серед пасажирів".

Чутка про приїзд письменника Стівена Кінга до Києва варшавським потягом виявилася гарним розіграшем,
– повідомив він.

Проте фанати та залізничники записали відеозвернення до Стівена Кінга та запросили легендарного фантаста до України.

Українці запросили Кінга до України: дивіться відео

 

Як Стівен Кінг підтримує Україну

  • На початку війни письменник висловив підтримку, одягнувшись у символічну футболку. На ній було написано гасло I stand with Ukraine, тобто "Я підтримую Україну". Крім того, фантаст вирішив не продовжувати контакти з російськими видавництвами.
  • Згодом Стівен Кінг написав, що це війна Путіна. Від його рук гинуть жінки та діти. Він наголошував, важливо, аби росіяни розуміли, що насправді відбувається – треба зруйнувати стіну дезінформації. Пізніше заявив, що Путін має щезнути без сліду. 
  • У квітні він порадив своїм фанам послухати українську пісню "Не кажу прощай" співачки Lama. На його допис відреагувала й сама зірка.
  • Кінг також відреагував на успіхи ЗСУ під час контрнаступу і доповнив, що "українці надирають дупи". А також він прокоментував "бавовну" на Кримському мосту.

Автор: Наталія Гулій