Оскароносний Стівен Спілберг захворів на коронавірус: як почувається 75-річний режисер

Американський режисер Стівен Спілберг отримав позитивний результат тесту на коронавірусну хворобу. Знаменитість не зміг прийти 28 листопада на церемонію нагородження Gotham Awards 2022.

Спілберг мав вручити нагороду актрисі Мішель Вільямс на 32-й щорічній церемонії нагородження Gotham Awards, яка відбулася у Нью-Йорку. Його замінив актор "Фабельманів" Пол Дано.

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Спілберг захворів на COVID-19

Про хворобу Спілберга розповів саме Пол Дано, який грає роль батька Семмі Фабельмана. А Мішель Вільямс перевтілиться у його матір.

"Уявіть, якби ця дівчинка-підліток (Пол про перші роки Мішель в Голлівуді, – 24 канал) знала, що в розпал своєї кар'єри вона побачить нагороду в Готемі від когось іншого, як Стівена Спілберга, і що б вона подумала?, – говорить Дано. – Потім я подумав: "Ну а що, якби нам довелося сказати тій дівчині, що Стівен заразився ковідом?" – Вона б запитала: "Що таке Covid?", а на представлення Пола Дано збирався вас представити?" Вона б сказала: "Хто, чорт забирай, такий Пол Дано?"

Відомо також, що Спілберг не зможе відвідати показ американського напівавтобіографічного фільму "Фабельмани" у Гільдії режисерів Америки.