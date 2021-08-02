Як би виглядали сучасні фільми та серіали на обкладинках відеокасет 80-90-х: ностальгічні фото

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Можете уявити, як би виглядали сучасні "Мандалорець", "ВандаВіжн", "Джокер" – на обкладинці відеокасет 80-90-х? Пам'ятаєте касети VHS? Сьогодні митець STEELBERG перетворює постери сучасних фільмів і серіалів на обкладинки відеокасет, начебто вони справді із 80-х чи 90-х років. Дивіться ностальгічні фото на Кіно 24.