Як би виглядали сучасні фільми та серіали на обкладинках відеокасет 80-90-х: ностальгічні фото
Джерело:Boredpanda
Можете уявити, як би виглядали сучасні "Мандалорець", "ВандаВіжн", "Джокер" – на обкладинці відеокасет 80-90-х? Пам'ятаєте касети VHS? Сьогодні митець STEELBERG перетворює постери сучасних фільмів і серіалів на обкладинки відеокасет, начебто вони справді із 80-х чи 90-х років. Дивіться ностальгічні фото на Кіно 24.
Раніше був час: якщо ви хотіли подивитися фільм, ви мали піти у відеомагазин, купити, або взяти напрокат касету VHS. Ретро-кольори, обшарпаність – обкладинки та стиль відеокасет дуже добре передають атмосферу 80-90-тих років.
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Як би нинішні фільми й серіали виглядали 30 років тому
"Краще подзвоніть Солу", 2015
"Краще подзвоніть Солу" / Фото Інстаграм iamsteelberg
"Дивні дива", 2 сезон, 2017
"Дивні дива" / Фото Інстаграм iamsteelberg
"Розповідь служниці", 1 сезон, 2017
"Розповідь служниці" / Фото Інстаграм iamsteelberg
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"Той, хто біжить по лезу 2049", 2017
"Той, хто біжить по лезу 2049" / Фото Інстаграм iamsteelberg
"Зоряні війни: Останні джедаї", 2017
"Зоряні війни: Останні джедаї" / Фото Інстаграм iamsteelberg
"Я, Тоня", 2017
"Я, Тоня" / Фото Інстаграм iamsteelberg
"Привиди будинку на пагорбі", 2018
"Привиди будинку на пагорбі" / Фото Інстаграм iamsteelberg
"Мандалорець", 2019
"Мандалорець" / Фото Інстаграм iamsteelberg
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"Джокер", 2019
"Джокер" / Фото Інстаграм iamsteelberg
"Мисливці на привидів: З того світу", 2021
"Мисливці на привидів: З того світу" / Фото Інстаграм iamsteelberg
"Білл і Тед", 2020
"Білл і Тед" / Фото Інстаграм iamsteelberg