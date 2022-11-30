Дивний танець Венздей захопив тікток: вражаючі відео із хореографією Дженни Ортеги

Шанувальники серіалу "Венздей" вражені танцем Венздей у четвертій серії "Горе, яка ніч". Крім цього, Netflix окремо опублікував відео постановки, яку придумала сама актриса Дженна Ортега.

Ми зібрали для вас найкращі відео глядачів, які чудово відтворили хореографію Ортеги. Насолоджуйтеся танцем з серіалу "Венздей", який полюбили у 93 країнах світу.

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Культовий танець "Венздей" вразив глядачів серіалу

Вся дія відбувається на щорічному танцювальному заході Rave'N в Nevermore Academy. Вендзей запалює танцем, хореографію до якого придумала сама актриса Дженна Ортега під пісню Goo Goo Muck американського рок-гурту The Cramps.

Насправді я почувала себе дуже невпевнено. Я сама поставила хореографію, і я думаю, цілком очевидно, що я не танцюристка і не хореографка,

зізналася Ортега.

Танцювальна сцена Венздей у серіалі: дивіться відео

Але її колеги (і мільйони шанувальників) не погодилися б із цим твердженням. Дивний танець захопив тікток і віддані шанувальники сімейки Аддамс почали записувати свої відео із цим драйвовим танцем.

Актори також кажуть, що це їхня найкраща сцена у серіалі: "Це неймовірно", "Вражає". А Луїс Гузман, який зіграв батька Венздей, жартуючи, говорить: "Це реально моя донька?".

Танцювальна сцена Венздей у серіалі: реакція акторів

Про що розповідає серіал

За сюжетом, дочка Мортисії та Гомеса Аддамсів адаптовується у школі, де вона помітно вирізняється з-поміж американських підлітків. Очевидно, вона ні з ким не може зав'язати дружби. Разом з цим вона намагається впоратись зі своїми надприродними здібностями та шукає причину жорстоких вбивств місцевих жителів. Венздей хоче розгадати таємницю, яка вплинула на її родину 25 років тому.

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